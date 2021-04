XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

111,52 Euro +0,22% (26.04.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

111,68 Euro +0,63% (26.04.2021, 21:02)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 134,935 +0,46% (26.04.2021, 20:50)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am Montag sei Apples neues iOS-Update aufgespielt worden und mit ihm strengere Datenschutz-Regeln auf dem iPhone. Für die großen Online-Riesen Facebook und Google könnte dies empfindliche Konsequenzen mit sich bringen. Denn nach einem Upgrade auf die am Montag veröffentlichte iOS-Version 14.5 könnten Apple-Kunden entscheiden, ob Apps sie zu Marketingzwecken über mehrere Dienste oder Websites hinweg verfolgen dürften oder nicht. Nutzer würden dann über eine von Apple kontrollierte Schnittstelle gefragt, ob ein Tracking tatsächlich erwünscht sei. Die Anbieter der App könnten in der Abfragebox kurz begründen, warum sie eine Einwilligung zu Tracking haben möchten und welche Vorteile sich dadurch für die Verbraucher ergeben würden.Die von Apple im Sommer 2020 angekündigte "App Tracking Transparency" (ATT) habe im Vorfeld deutliche Kritik ausgelöst. Kurz vor der Veröffentlichung habe eine Gruppe deutscher Medienverbände dem US-Konzern unfairen Wettbewerb vorgeworfen und eine Missbrauchsbeschwerde beim Bundeskartellamt eingereicht. Apple habe auf die Beschwerde entgegnet: "Wir glauben, dass Privatsphäre ein grundlegendes Menschenrecht ist."Bleibe es beim aktuellen Update, würden insbesondere Facebook Umsatzeinbußen drohen. Laut Analysten der Bank of America könnte der Socia-Media-Konzern Einbußen von bis zu 5% erleiden. Da wundere es nicht, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg zu den entschiedensten Kritikern von ATT gehört habe. Auf Googles Werbeerlöse dürften sich die neuen Tracking-Regeln dagegen nicht stark auswirken. Zudem habe Snap-CEO Evan Spiegel gesagt, dass die Auswirkungen erst einige Monate nach der Einführung bemerkbar sein dürften. Das zweite Geschäftsquartal dürfte damit noch nicht betroffen sein und Alphabet und Facebook dürften weiterhin voll und ganz von der Erholung auf dem weltweiten Werbemarkt profitieren können.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: