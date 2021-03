Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL).Gerüchte, wonach Apple bei einem Special Event am 23. März neue Produkte vorstellen werde, hätten sich als verfrüht erwiesen. Laut Insidern solle es erst im April soweit sein. Doch dafür kristallisiere sich bereits heraus, was genau der Tech-Riese bei dem Event präsentieren könnte.Wie dir Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichte, werde Apple im April neue iPad Pro Modelle vorstellen. Optisch sollten die neuen Geräte den bisherigen Modellen recht ähnlich sein und ebenfalls mit elf und 12,9 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich sein. Technisch würden die Tablets aber ordentlich aufgerüstet.Laut den Apple-Insidern werde zumindest das größere Modell mit einem Mini-LED Display ausgestattet, das heller und kontrastreicher sein solle. Alle Modelle sollten zudem verbesserte Kameras und einen neuen Prozessor erhalten, der dem von Apple selbst entwickelten M1-Chip in den neusten Macs und MacBooks ebenbürtig sein solle.Zumindest Testgeräte seien laut den Quellen zudem mit einem Thunderbolt-Anschluss ausgestattet gewesen. An der Schnittstelle könnten externe Geräte wie etwa Bildschirme oder Festplatten angeschlossen werden. Zudem sei die Datenübertragung schneller als mit den bisher verwendeten USB-C-Anschlüssen möglich.Eine Apple-Sprecherin habe den "Bloomberg"-Bericht nicht kommentieren wollen. Einen konkreten Termin für die erste Produktpräsentation des laufenden Jahres habe der Tech-Riese ebenfalls noch nicht genannt oder bestätigt. Doch der grobe Zeitplan würde stimmen: Zuletzt habe Apple im März 2020 technische Updates am iPad Pro vorgenommen - und damit gutes Timing bewiesen.Und der Tech-Riese wolle das Tablet-Revival offenbar auch in den niedrigeren Preisklassen mit neuen beziehungsweise aufgefrischten Modellen aufrechterhalten: Laut "Bloomberg" sollten die günstigeren Einstiegsgeräte noch in diesem Jahr leichter und dünner werden. Zudem sei ein neues, etwas größeres iPad Mini geplant.Dank Homeoffice und Homeschooling sei die Nachfrage nach entsprechender Hardware hoch. Neue Produkte könnten Apple helfen, diese Welle noch länger zu reiten."Der Aktionär" ist daher zuversichtlich, dass sich das operative Geschäft von Apple auch in diesem Jahr stark entwickeln wird und rät bei der Aktie weiterhin zum Kauf, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 18.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link