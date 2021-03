Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo habe wieder Spekulationen zu den neusten Produkten des Tech-Riesen angestellt. Diesmal gehe es aber nicht um neue iPhone-Modelle oder das Apple-Car, sondern um Mixed-Reality-Headsets.Der Analyst erwarte, dass Apple bereits im nächsten Jahr ein Mixed-Reality-Headset auf den Markt bringen werde. Das Headset, welches der HoloLens von Microsoft ähneln solle, dürfte nur rund 200 Gramm wiegen, auf Micro-OLED-Displays von Sony setzen und im Handel für etwa 1.000 USD angeboten werden. 2025 solle dann laut Kuo eine Augmented-Reality-Brille von Apple erscheinen.Auch laut Bloomberg arbeite der US-Konzern an zwei verschiedenen Geräten. Das erste Modell auf dem Markt solle VR- und AR-Funktionen beherbergen. Das zweite Produkt sei eine schlankere AR-Brille, die sich von einer klassischen Brille kaum unterscheide.Es werde spannend, ob es Apple gelingen werde, mit seinen AR-Produkten einen Markt zu finden. Google habe es mit den Glasses bereits versucht und sei gescheitert. Zu klobig, zu Batterie-zehrend, zu wenig Software. Außerdem hätten Verbraucher schlichtweg keine Notifications in ihrem Gesichtsfeld und eine Kamera auf dem Kopf gewollt.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link