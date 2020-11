Speziell mit Blick auf die Corona-Lage und die US-Wahl dürfte es am Gesamtmarkt zumindest auf kurze Sicht zwar holprig bleiben. Für den AKTIONÄR zähle Apple aber weiterhin zu den Basisinvestments. Die Kaufempfehlung gilt daher weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2020)



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Gigant habe in der Vorwoche bereits die Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahrs 2020 vorgelegt. Trotz einem Rekordumsatz hätten die Anleger zunächst zurückhaltend reagiert, denn auf eine Prognose habe Apple zunächst verzichtet. Kein Wunder: Die kommenden Wochen und Monate könnten turbulent werden.Einer der größten Unsicherheitsfaktoren ist und bleibt die Corona-Pandemie: Angesichts rasant steigender Fallzahlen gehen immer mehr Länder ganz oder teilweise in den Lockdown, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Bei Apple habe das im Frühjahr bereits zu Verzögerungen bei Entwicklung und Produktion des iPhone 12 gesorgt.Aus diesem Grund sei die neuste Smartphone-Generation diesmal erst im Oktober - und damit im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 - vorgestellt worden, und nicht wie seit Jahren üblich im September. Entsprechend würden sich natürlich auch die Umsätze verschieben, was bei den Anlegern in der Vorwoche für Irritationen gesorgt habe.Darüber hinaus habe Apple auf eine Prognose verzichtet - wie bereits in den vorherigen beiden Quartalen. "Die Fallzahlen steigen in Westeuropa. Die Fallzahlen steigen in den USA. Und die Unsicherheit ist nach wie vor auf einem hohen Level", habe Apple-Chef Tim Cook gegenüber "CNBC" gesagt. Das sei kein Umfeld, in dem er einen Ausblick wagen wolle.Immerhin: Erste Daten würden auf eine hohe Nachfrage nach den iPhone-12-Modellen schließen lassen. Der Einzelhandel bleibe vielerorts geöffnet und einen großen Teil der Geräte verkaufe Apple ohnehin online. Die Nachfrage könne also weiterhin bedient werden.Apple-Chef Tim Cook selbst habe die Gerüchteküche noch einmal angeheizt: "Ohne zu viel verraten zu wollen kann ich sagen, dass dieses Jahr noch einige aufregende Dinge auf Lager hat", habe er im Call mit Analysten anlässlich der Quartalszahlen gesagt.Das beherrschende Thema in dieser Woche sei aber die US-Präsidentschaftswahl am 3. November. Der Wahlausgang dürfte zwar keine unmittelbaren Auswirkungen auf das operative Geschäft von Apple haben, könnte sich jedoch trotzdem auf den Aktienkurs auswirken. Rund um die Wahl dürften Unsicherheit und Volatilität an den Märkten steigen, was auch bei der Apple-Aktie für Schwankungen sorgen könnte.Nach den Zahlen sei die Apple-Aktie in der Vorwoche zunächst spürbar unter Druck geraten, zu Wochenbeginn zeichne sich aber bereits eine Erholung ab. Im vorbörslichen US-Handel gehe es um rund ein Prozent nach oben.