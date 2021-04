Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

111,88 EUR -0,11% (20.04.2021, 09:15)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

111,80 EUR +0,11% (19.04.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

134,84 EUR +0,51% (19.04.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple stelle neue Produkte angesichts der Corona-Pandemie erneut nur bei einem Online-Event vor. Erwartet werde nach Medienberichten am heutigen Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) vor allem ein neues Modell des Tablet-Computers iPad Pro. In der Corona-Krise seien die iPad-Verkäufe stark gestiegen, auch in Deutschland. Allein im vergangenen Weihnachtsquartal sei der iPad-Umsatz weltweit um gut 40 Prozent gestiegen. Stückzahlen nenne Apple nicht.Das iPad Pro sei teurer und auf Nutzer mit höheren Ansprüchen an Rechenleistung und Funktionen ausgerichtet. Nach einer Aktualisierung des Standard-Modells im vergangenen Jahr sei ein frisches iPad Pro überfällig.In der Entwicklung sei bei Apple laut Medienberichten auch ein iMac-Tischrecher mit einem erstmals seit Jahren veränderten Design. Allerdings gebe es unterschiedliche Einschätzungen dazu, ob Apple schon bereit sei, ihn auf den Markt zu bringen.Spekuliert werde schon lange auch über sogenannte AirTags - kleine Plättchen, die man an Gegenständen wie Schlüsseln anbringen könne, um diese schnell wiederzufinden. Apple würde damit mit etablierten Anbietern der Technik wie Tile konkurrieren. Tile habe allerdings bereits einen möglichen Einstieg von Apple in das Geschäft als unfairen Wettbewerb kritisiert, weil der Konzern dank dem iPhone eine bevorzugte Position bekäme.Nach einem schwachen Februar und einem verhaltenen März, habe die Apple-Aktie im April wieder deutlich zulegen können. Das Papier befinde sich auf direktem Kurs in Richtung der bisherigen Rekordstände. Das heutige Event sowie die Quartalszahlen am 28. April könnten wichtige neue Impulse liefern.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link