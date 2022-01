Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Als erstes Unternehmen überhaupt habe Apple zu Jahresanfang die 3-Bio.-USD-Marke bei der Marktkapitalisierung überwunden. Ein neuer Meilenstein, doch die Freude darüber habe nur kurz gewährt. Im durchwachsenen Gesamtmarkt seien auch die Papiere des Tech-Überfliegers zuletzt wieder spürbar zurückgekommen.Seit die Apple-Aktie am 4. Januar bei 182,94 USD ihr bisheriges Allzeithoch erreicht und damit die 3-Bio.-USD-Schallmauer bei der Marktkapitalisierung durchbrochen habe, sei der Kurs zwischenzeitlich wieder um mehr als 9% zurückgefallen. Das bedeute, dass der Börsenwerte - Stand Mittwochabend zu US-Börsenschluss - auf rund 2,7 Bio. USD gesunken sei. Damit hätten sich innerhalb von gut zwei Wochen etwa 285 Mrd. USD wieder in Luft aufgelöst.Grund zur Sorge sehe "Der Aktionär" deshalb aber nicht, denn die Apple-Aktie im Vorfeld des aktuellen Rücksetzers überdurchschnittlich habe sich stark entwickelt, sodass eine zwischenzeitliche Konsolidierung nicht ungewöhnlich sei. Und der Grund dafür sei keineswegs Apple-spezifisch, sondern liege im allgemeinen schwierigen Marktumfeld, das von der anhaltenden Unsicherheit rund um steigende Inflationsraten und einem möglichen Ende der lockeren Geldpolitik bestimmt werde.Mit den Zahlen für das erste Quartal (bis Ende Dezember), die am nächsten Donnerstag (27. Januar) veröffentlicht würden, dürfte jedoch das operative Geschäft wieder in den Vordergrund rücken. Und das dürfte trotz Corona und den globalen Lieferkettenproblemen erneut stark ausgefallen sein. Zudem dürfte Apple - wenn es hart auf hart komme - von einer "Flucht in Qualitätsaktien" profitieren. Eine Einschätzung, die bereits mehrere Analysten geäußert hätten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.