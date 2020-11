Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In Zeiten von Homeoffice und Home-Schooling boome die Nachfrage nach neuer Hardware. Nach Daten des Marktforschungsunternehmens Canalys hätten die globalen PC-Verkäufe im dritten Quartal 2020 den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht. Auch Tablets würden sich wie warme Semmeln verkaufen - sehr zur Freude von Marktführer Apple.Nach Daten von Canalys seien im dritten Quartal weltweit rund 124,5 Mio. PCs und Tablets ausgeliefert worden - 23% mehr als im Vorjahreszeitraum. Mit rund 22,1 Mio. Einheiten komme Apple dabei auf einen Marktanteil von fast 18% und müsse sich damit nur dem chinesischen Rivalen Lenovo mit einem Marktanteil von rund 19% geschlagen geben. Betrachte man nur die Tablet-Verkäufe, sei der US-Konzern aber die klare Nummer 1.Auch dank der hohen Nachfrage nach Macs und iPads habe Apple im vierten Quartal (bis Ende September) einen Rekordumsatz von 64,7 Mrd. USD. Damit habe der Konzern nicht nur die Erwartungen der Analysten übertroffen, sondern auch einen Rückgang der iPhone-Umsätze ausgleichen können. Neben den neuen Smartphones habe Apple in den letzten Monaten auch neue iPads sowie Macs und MacBooks auf den Markt gebracht.Mit Blick auf den Chart stecke die Apple-Aktie derzeit in einer Konsolidierung, doch die mittel- und langfristigen Aussichten im operativen Geschäft würden weiterhin optimistisch stimmen. Für den "Aktionär" sei die Apple-Aktie ein Basisinvestment und weiterhin kaufenswert, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link