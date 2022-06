Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC habe der US-Konzern u.a. einen neuen Prozessor für seine neuen Mac-Computer angekündigt. Spannend - gerade für Konkurrenten - seien aber v.a. die Neuigkeiten, die es im Bereich Payment gebe.Auf seiner Entwicklerkonferenz habe Apple gestern mehrere neue Funktionen für die Wallet-App des iPhones angekündigt, die in direkter Konkurrenz zu Produkten anderer Fintech-Unternehmen wie Affirm und PayPal stünden. Damit attackiere der Tech-Dino direkt die Payment-Branche und stoße in einen neuen Bereich vor.Apple werde noch im Juni ein neues Bezahlsystem einführen, mit dem iPhone-Besitzer kontaktlos untereinander Transaktionen durchführen könnten. Es sei ein direkter Konkurrent zu Square von Block. Und mit neuen Funktionen der Wallet des Betriebssystems iOS 16 könnten Online-Bestellungen verfolgt werden, die über Apple Pay bezahlt worden seien. Das berichte die Nachrichtenseite CNBC.All dies deute auf eine der interessantesten Ecken des Apple-Ökosystems hin - eine wachsende Anzahl von Finanzprodukten innerhalb der Wallet-App. Viele dieser Funktionen seien wohl nicht dazu gedacht, direkt Geld für Apple zu verdienen, aber sie würden Apple Pay attraktiver für Leute machen, die es noch nicht ausprobiert hätten. Denn Apple kassiere einen kleinen Prozentsatz von jeder Apple Pay-Transaktion. Wie die meisten wichtigen neuen iOS-Funktionen dürfte auch das ein weiterer Mechanismus sein, um Kunden an das Apple-Ökosystem zu binden.Auf der Seite der Finanztechnologie baue Apple eine Grundlage auf, um sein Zahlungsgeschäft anzukurbeln, indem es mehr Funktionen in Apply Pay und Wallet einbaue, die über das Bezahlen mit dem iPhone anstelle der Kreditkarte hinausgehen würden. Und aufgrund der Größe von Apple mit mehr als 1 Mrd. genutzter Geräte würden noch viel mehr Menschen mit diesen Produkten in Berührung kommen.Apples neue Konkurrenten im Bereich Buy now, pay later hätten in den letzten Monaten zu kämpfen gehabt, da sich die Verbraucherausgaben von Waren auf Dienstleistungen verlagern würden. Auch andere Fintech- und Krypto-Unternehmen wie Robinhood, PayPal und Coinbase hätten 2022 zudem ihre Aktienkurse stark verfallen gesehen.Kurzfristig würden die Lieferengpässe und die schwächelnde Konjunktur Störfaktoren im operativen Geschäft des Smartphone-Giganten bleiben. Diese Probleme seien aber nur temporärer Natur und würden nichts an den langfristigen guten Aussichten von Apple ändern. Zumal der US-Konzern seine Margenstärke in der Krise ausspielen könne, um sich neue Wachstumsimpulse z.B. durch Übernahmen zu schaffen. Auch aus charttechnischer Sicht zeige die Apple-Aktie bereits klare Ansätze der Bodenbildung. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple