Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple lasse sich die neuen Services-Angebote einiges kosten. In Nachrichten-, Video und Gaming-Abonnements werde viel investiert. Anlegern sei dabei klar: nicht jede Neuinvestition könne funktionieren - insbesondere einer der drei Dienste könnte zum Millionengrab werden. Doch ein hohes Risiko, bedeute oft hohe Chancen."Der Aktionär" sehe hier insbesondere das Gaming-Abonnement namens "Apple Arcade" als unsicher an. Der Dienst solle Zugriff auf mindestens 100 exklusive Spiele bieten, die von namhaften Entwicklern wie Gameloft, Square Enix oder Sega entwickelt würden.Für die Spieleentwicklung greife Apple tief in die Taschen. Laut einem Bericht der "Financial Times" solle der US-Konzern mehrere Millionen Dollar pro Spiel hinblättern. Das Budget solle dabei 500 Millionen Dollar überschreiten.Es bleibe jedoch mehr als fraglich, ob sich Apple Arcade gegen die Vielzahl der Free2Play-Spiele abheben könne. Insbesondere im Mobile-Bereich seien kostenlose Spiele mit Werbung oder Ingame-Käufen für Gelegenheitsspieler gefragt. Mit Quantität könne Apple aufgrund des riesigen F2P-Marktes ebenfalls nicht überzeugen.Hinzu komme, dass es für die Entwickler eines Mobile-Bestsellers keinen Anreiz gebe, exklusiv für iOS zu entwickeln und auf die Einnahmen anderer Plattformen zu verzichten. Apple müsse diesen Anreiz selbst liefern: mit womöglich über 500 Millionen Dollar.Das Risiko zu scheitern, schätze "Der Aktionär" als hoch ein. Doch wo ein hohes Risiko liege, seien oft auch hohe Chancen zu finden. So würden die Analysten der HSBC erwarten, dass Apple Arcade im Jahr 2024 bis zu 4,5 Milliarden Dollar erlösen könnte. Deutlich mehr als Apple News+ mit 2,7 oder Apple TV+ 4,1 Milliarden Dollar.Tatsächlich seien die Wachstumsaussichten auf dem Mobile-Markt enorm. Rund 80 Prozent aller App-Erlöse würden mit Mobile-Games erzielt. Über die Gebühren des AppStores könne Apple davon zwar schon jetzt profitieren. Gelinge es jedoch Apple Arcade zu etablieren, wäre dies für den Konzern - und damit auch die Aktionäre - ein Riesengewinn.Apple investiere Milliarden in die Services-Angebote und das sei richtig, denn die Investitionen in News-, Video- und Gaming-Abonnement seien zukunftsentscheidend. Hier habe der Konzern die Chance neue Wachstumsgeschäfte zu erschließen und die Abhängigkeit vom stagnierenden Smartphone-Geschäft zu verringern. Die stetig steigenden Service-Umsätze würden zeigen, dass Apple bereits auf dem richtigen Weg sei.Das Risiko sei angesichts der zahlreichen Engagements, einem 19er KGV von 17, dem stabilen Kerngeschäft und den gigantischen Cash-Reserven begrenzt.