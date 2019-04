XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (09.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Technik-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe beste Voraussetzung, um im Zukunftsmarkt "Digitale Medizin" ganz vorne dabei zu sein. Morgan Stanley sehe das Gesundheitswesen als große Chance eine Führungsposition in der digitalen Disruption einzunehmen, ähnlich wie iTunes im Bereich Musik oder wie der App Store für mobile Dienste. Die Analysten sähen im Zulassungsprozess der FDA hinsichtlich digitaler Gesundheitsüberwachungsgeräte in den vergangenen Jahren deutliche Veränderungen. Digitalen Innovationen gegenüber scheine mittlerweile mehr Offenheit zu bestehen, so Morgan Stanley. Anleger seien sich zwar der Ambitionen von Apple im Bereich Healthcare bewusst, das Ausmaß des Marktpotenzials werde aber noch verkannt. Morgan Stanley sehe allein in den USA einen adressierbaren Markt von 3,5 Billionen Dollar für die Gesundheitsvorsorge, die in der digitalen Transformation gerade im Entstehen sei. Apple habe im Vergleich zu anderen Unternehmen den entscheidenden Vorteil einer enorm großen Nutzerbasis, insbesondere auch bei Wearables. Zudem genieße das Unternehmen großes Vertrauen im Bereich Datenschutz.Wie vor Kurzem bekannt geworden sei, erwäge Apple zudem die Integration von Geruchssensoren in Mobilgeräte wie das iPhone und die Apple Watch. Gestützt durch künstliche Intelligenz (KI) sollten dadurch Gerüche analysiert werden können. Dies wäre zum einen hilfreich, um Nutzer vor geruchlosen Gasen wie Kohlenstoffmonoxid oder auch giftigen Gasen zu warnen. Es ließe sich damit aber auch Schweiß analysieren, wodurch der Nutzer bei der Früherkennung von Krankheiten unterstützt würde.Durchaus möglich, dass Apple im Bereich "Digitale Gesundheit" auch auf der Übernahmeseite aktiv werden könnte. Ein heißer Kandidat sei BioTelemetry, mit denen Apple bereits eine Partnerschaft eingegangen sei.Anleger lassen ihre Gewinne von mehr als 85 Prozent seit der Empfehlung des "Aktionär" in jedem Fall weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu der Apple-Aktie. (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: