Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Noch letzte Woche habe die Apple-Aktie nach den Kursverlusten im September einen Erholungsversuch gestartet. An einer massiven Hürde sei der Wert jedoch abgeprallt. Hinzu komme, dass der Konzern am heutigen Mittwoch wegen schlechter Nachrichten seitens der Chip-Zulieferer im vorbörslichen Handel unter Druck gerate. Das seien die Details.Apple werde wahrscheinlich seine Produktionsziele für das iPhone 13 im Jahr 2021 um rund zehn Millionen Einheiten senken, habe eine mit der Angelegenheit vertrauten Person gegenüber Bloomberg berichtet. Anhaltende Engpässe bei den Mikrochips würden die Herstellung beeinträchtigen.Das Unternehmen habe erwartet, in den letzten drei Monaten des Jahres 90 Millionen neue iPhone-Modelle zu produzieren. Nun würden die Zulieferer Broadcom und Texas Instruments mitteilen, dass die Gesamtzahl niedriger ausfallen werde. Der Technologieriese sei einer der größten Chipkäufer der Welt und gebe den Jahresrhythmus für die Elektroniklieferkette vor. Doch trotz seiner großen Kaufkraft habe Apple mit den gleichen Lieferengpässen zu kämpfen, die in der ganzen Welt verheerende Auswirkungen auf die Industrie hätten.Apple beziehe Halbleiter von Texas Instruments, die für die Stromversorgung der OLED-Displays zuständig seien. Broadcom sei dagegen ein langjähriger Lieferant für Wireless-Komponenten. Aber auch bei anderen Zulieferern habe Apple mit Engpässen zu kämpfen.Die Engpässe hätten sich bereits auf Apples Lieferfähigkeit für neue Modelle ausgewirkt. Das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max würden seit September verkauft, aber die Bestellungen auf der Apple-Website würden etwa einem Monat später ausgeliefert. Außerdem würden die neuen Geräte als "derzeit nicht verfügbar" für die Abholung in mehreren Apple Retail Stores gelistet. Auch bei Apples Carrier-Partnern komme es zu ähnlichen Lieferverzögerungen.Wie im letzten Apple-Chart-Check vermutet, kletterte die Aktie bis an die Hürde am Januar-Hoch bei 145,09 Dollar, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Dort sei sie abgeprallt und inzwischen unter die Unterstützung an der 100-Tage-Linie bei 141,73 Dollar gefallen. Nun scheinen sich die Lieferprobleme zu bestätigen und der Titel gerät weiter unter Druck, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Kurzfristig müsse jetzt mit einem weiteren Test der Unterstützungszone zwischen 137,07 und 138,79 Dollar gerechnet werden.Langfristig sehe "Der Aktionär" aktuell dennoch eine gute Balance zwischen den Chancen durch die neuen Produkte und den Risiken durch die Lieferprobleme.Anleger lassen ihre Gewinne bei der Apple-Aktie vorerst laufen, sollten im aktuellen Umfeld jedoch von Nachkäufen absehen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: