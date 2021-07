Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

122,90 EUR -1,09% (28.07.2021, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

123,84 EUR -2,33% (27.07.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,77 USD -1,49% (27.07.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der iPhone-Riese habe gestern nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen dritten Quartal vorgelegt und auch die optimistischsten Erwartungen übertroffen. Die Ergebnisse von Apple hätten sogar noch besser ausfallen können, falls es nicht zu den erwarteten Lieferengpässen gekommen wäre. Diese hätten insbesondere die iPads und Macs betroffen. CEO Tim Cook habe die dadurch entstandenen Einbußen auf 3 bis 4 Mrd. UJSD angegeben. Zudem rechne er aufgrund der anhaltenden Lieferschwierigkeiten bei den iPhones und iPads mit einem schwächeren vierten Quartal (im Vergleich zum Q3) des laufenden Geschäftsjahres.Apple habe zweifellos Top-Ergebnisse geliefert. Das Unternehmen habe die Erwartungen pulverisiert und in jedem seiner Bereiche zugelegt. Dass die Apple-Aktie davon nicht nachbörslich profitieren könne, liege an der Warnung Cooks vor anhaltenden Lieferengpässen und dem eher schwachen Gesamtmarktumfeld."Der Aktionär" sehe nach den starken Zahlen keinen Anlass seine bullishe Meinung zu Apple zu ändern, zumal es bei den Lieferengpässen um ein temporäres Problem handele. Das Papier bleibe ein Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alphabet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: