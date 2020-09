Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple sei am Mittwoch im US-Handel um über vier Prozent gefallen. Neben dem schwachen Gesamtmarkt habe dabei auch eine Abstufung durch die Analysten der Schweizer UBS auf dem Kurs gelastet.Nach einem Analystenwechsel habe die UBS die Apple-Aktie am Mittwoch von "buy" auf "neutral" abgestuft. Der Wachstumstrend für iPhones habe inzwischen ein gewisses Alter erreicht, so der nun für die Bewertung verantwortliche Experte David Vogt. Das Potenzial der neuen Mobilfunkgeneration 5G halte er für eingepreist. In den Monaten nach der Präsentation einer neuen Generation des Smartphones hätten die Apple-Papiere zudem zur Schwäche tendiert.In den Produktsparten rechne er mit nachlassendem Umsatzwachstum, wenn die Corona-bedingte Nachfrage nach Macs und iPads sinke und der Erneuerungszyklus nach dem Verkaufsstart des iPhone 12 ende. Auch die Service-Umsätze im Zusammenhang mit den iPhone-Verkäufen dürften sich "wesentlich verlangsamen", warne der UBS-Experte.Trotz der gestrichenen Kaufempfehlung habe Vogt das Kursziel für die Aktie nach dem jüngsten Split von 106 auf 115 Dollar angehoben. Damit sehe er die Papiere auf dem aktuellen Niveau nahezu fair bewertet.Die Apple-Aktie sei am Mittwoch über vier Prozent schwächer aus dem US-Handel gegangen. Neben dem UBS-Kommentar habe auch die maue Stimmung an der Wall Street auf den Kurs gedrückt. Experten hätten auf die Unsicherheit vor der nahenden US-Präsidentschaftswahl im Herbst und die hohen Bewertungen von US-Aktien im Allgemeinen vierwiesen.Neueinsteiger stellen bei einer Stabilisierung wieder einen Fuß in die Tür, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link