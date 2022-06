Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

138,42 EUR -0,30% (08.06.2022, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

137,58 EUR +0,51% (07.06.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

148,71 USD +1,76% (07.06.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

86598



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Kräfte sammeln für den Ausbruch? - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) hat am gestrigen Dienstag - und damit am Tag nach dem Beginn der Entwicklerkonferenz WWDC (Worldwide Developers Conference) - fester geschlossen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei auf den schwachen Handelsstart bei 144,35 USD der direkte Konter gefolgt, wobei sich die Kurse vom Tagestief bei 144,10 USD bis auf das Tageshoch bei 149,90 USD hätten schieben können. Zur Schlussglocke hätten die Papiere nur wenig tiefer bei 148,71 USD notiert, womit ein Plus von 1,8% zu Buche gestanden habe. Aus charttechnischer Sicht stecke die Aktie aber nach wie vor in einer Konsolidierungsphase fest, die im besten Fall als "Kräftesammelzone" bezeichnet werden könne.Ausblick: Ausgehend vom Jahrestief, das am 20. Mai bei 132,61 USD markiert worden sei, hätten sich die Kurse am vergangenen Mittwoch bis auf 151,74 USD erholen können. Dort sei die Aktie jedoch wieder nach unten abgedreht, womit der Re-Break eines wichtigen Widerstandlevels nicht auf Anhieb geglückt sei.Das Long-Szenario: Um an den Mai-Schlussspurt anzuknüpfen, müssten die Notierungen zunächst die Volumenspitze bei 148,00/149,00 USD hinter sich lassen und anschließend auch die 150er Marke und das März-Tief bei 150,10 USD überbieten. Im Anschluss würden dicht gestaffelt das aktuelle Juni-Hoch bei 151,74 USD und das Februar-Tief bei 152,00 USD folgen. Gelinge dort der Break, würden sich die Blicke direkt auf das Korrekturtief vom 24. Januar bei 154,70 USD richten, das zusammen mit der oberen Begrenzung des "alten" Keils eine Doppelhürde bilde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: