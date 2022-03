Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,62 EUR +1,69% (09.03.2022, 12:58)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,80 EUR +2,30% (09.03.2022, 12:43)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,28 USD -1,27% (08.03.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die gestrige Vorstellung der neuen Apple-Produkte sei diesmal ohne größere Überraschungen ausgekommen. Neben der Neuauflage seines Einsteiger-Smartphones, der neuesten Version des iPad Air und eines weiteren Mac-Modells habe der US-Konzern mit einem weiteren leistungsstarken Prozessor für seine Computer aufgetrumpft und verstärke damit den Druck auf den Chip-Riesen Intel.Der Konzern bezeichne den neuen Chip M1 Ultra als den leistungsstärksten, der je für Personal Computer entwickelt worden sei - "ein Monster von einem Chip". Er komme zunächst in den neuen Rechner Mac Studio, der ebenfalls am Dienstag in einer Videopräsentation vorgestellt worden sei.Für den M1 Ultra würden zwei kleinere M1-Max-Chips zusammengeschaltet - mit einer ebenfalls bei Apple entwickelten Verbindungstechnologie. Auch das sei ein Schlag gegen Intel: Der Chip-Primus sei besonders stolz auf seine sogenannten Packaging-Techniken, mit denen Teile von Prozessoren verbunden würden.Der kompakte Mac-Studio-Computer sei bei dem Event als "absolutes Monster" bezeichnet worden. Er sei 80 Prozent schneller als das bisherige Top-Modell des Mac Pro in der Spitzen-Konfiguration. Der Mac Pro sei der einzige Apple-Computer, der noch in der Intel-Welt stecke. Auch er werde einen Apple-Chip bekommen, so Hardware-Chef John Ternus - "aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag".Apple stelle seine Mac-Computer nach und nach von Intel-Prozessoren auf Chips aus eigener Entwicklung um. Damit könne der Konzern von einer gemeinsamen technischen Basis bei seinen Geräten von iPhone über iPad bis hin zum Mac profitieren. Alle Apple-Prozessoren würden auf Architekturen des britischen Chip-Designers Arm laufen und seien damit nicht direkt mit der Intel-Welt kompatibel.Die Apple-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 09.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: