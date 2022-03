Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,18 EUR -1,09% (17.03.2022, 17:34)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,92 EUR -0,49% (17.03.2022, 17:19)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

158,90 USD -0,43% (17.03.2022, 17:19)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die FED habe die Leitzinsen erhöht und eine verschärfte Prognose für künftige Erhöhungen abgegeben. Damit habe der Markt endlich etwas mehr Klarheit erhalten, wie es in Zeiten hoher Inflation mit der Geldpolitik weitergehen werde. Für den Wedbush-Analysten Dan Ives habe damit die Uhr für die zuletzt unter die Räder gekommenen Tech-Aktien geschlagen.Die FED gehe nun von sechs weiteren Zinserhöhungen in diesem Jahr aus, zusätzlich zu der gestern angekündigten, was einer Erhöhung um 25 Basispunkte bei jeder Sitzung bis zum Jahr 2022 entspreche. Laut Ives habe die FED damit endlich den Anlegern die Unsicherheit genommen und wieder "grünes Licht" für Käufe von Tech-Aktien gegeben, nachdem zuvor das Schlimmste von der Zentralbank befürchtet worden sei."Kurz gesagt, wir glauben, dass der Tech-Sektor so überverkauft ist, wie wir es in den letzten fünf Jahren nicht gesehen haben", habe Ives geschrieben und hinzugefügt, dass Apple zwar Wedbushs "klarer Favorit" sei, aber auch Firmen aus den Bereichen Cloud, Software, Cybersecurity und Halbleiter zum Kauf empfohlen würden. Die Talsohle sei "jetzt wahrscheinlich für dieses Jahr durchschritten"."Wir sehen in Apple nicht nur einen defensiven Felsen, sondern auch die beste Wette auf die 5G-Zukunft mit einem Produktzyklus, der gerade gemeinsam mit dem Services-Geschäft mächtig an Fahrt aufnimmt - und dann auch noch vom Markt unterbewertet wird", so Ives.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.