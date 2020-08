Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Smartphone-Riese Apple sorge aktuell für eine positive Schlagzeile nach der anderen. Nach den unfassbar starken Q3-Zahlen und den folgenden Analysten-Hochstufungen würden die Kalifornier weiter Gas geben und das kanadische Start-up Mobeewave übernehmen. Damit baue Apple seine Präsenz im lukrativen Payment-Markt weiter aus.Wie am Wochenende bekannt geworden sei, habe Apple offenbar das kanadische Startup Mobeewave gekauft. Mit der Technologie von Mobeewave könnten Smartphones in mobile Bezahlterminals verwandelt werden, ohne dass dazu zusätzliche Hardware notwendig sei. Die Mobeewave-App ermögliche den Verkäufern lediglich den zu zahlenden Preis einzugeben, damit die Kunden dann mit ihrer Kreditkarte (durch das Halten der Karte an das iPhone des Verkäufers) bezahlen könnten.Neben Mobeewave habe Apple in diesem Jahr bereits mehrere andere Übernahme-Deals vollzogen. Unter anderem habe der Konzern die Wetter-App Dark Sky, die VR-Firma Next-VR und das AI-Startup Voysis gekauft.Mit der Übernahme von Mobeewave mache Apple keinem Geringeren als dem bekannten Payment-Anbieter Square Konkurrenz. Square sei mit einer ähnlichen Technologie bereits am Markt aktiv. Zudem baue Apple damit seine Präsenz im lukrativen Payment-Markt weiter aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.