Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bereits vor einigen Wochen habe Apple bekannt gegeben, ab sofort auf eigene Prozessoren zu setzen. Die sogenannten Apple Silicon sollten laut Hersteller schneller und effizienter sein als die bisherigen Intel-Prozessoren. Nun würden erste Gerüchte auftauchen, wie die erste Modellreihe mit hausinternen Chips aussehen könnte.Dem bekanntesten und treffsichersten Analysten Ming-Chi Kuo zufolge würden die neuen Chips erstmalig Ende 2020 verbaut. Die hausinternen Chips sollten deutlich günstiger sein in der Herstellung. Einem Bericht von TrendForce zufolge würden die Fertigungskosten weniger als 100 Dollar pro Chip betragen. Laut Intel würden die Core i5-Prozessoren, die im aktuellen MacBook Pro eingesetzt würden, 320 Dollar kosten. Der Core i7 sogar 426 Dollar. Bernstein Research schätze die gesamte Kostenersparnis für den Konzern auf zwei Milliarden Dollar pro Jahr.Spannend werde sein, ob Apple die Kostenersparnis an die Kunden weitergeben werde. Das könnte die Nachfrage befeuern und neue Kundengruppen ansprechen.Bereits jetzt zeichne sich eine stärkere Nachfrage nach MacBooks und Tablets aufgrund der Pandemie ab. Laut Digitimes sollten im dritten Quartal rund 4 Millionen Geräte ausgeliefert werden. In Q2 seien noch zwischen 3,2 bis 3,5 Millionen Geräte gefertigt worden.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten auf einen Rücksetzer warten. (Analyse vom 14.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.