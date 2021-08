Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Weltweit sorge der Mangel an Computerchips für Produktionsausfälle. Alle Smartphone-Hersteller sollten davon betroffen sein - Apple dagegen kaum. Brancheninsidern zufolge habe sich der Konzern aus Cupertino im Gegensatz zur Konkurrenz ausreichend Halbleiterkomponenten sichern können. Davon profitiere auch die Apple-Aktie, die sich erneut dem Rekordhoch nähere.Laut einer aktuellen Erhebung von Wave7 Research sei es dem Konzern gelungen, die Versorgung mit Mikrochips rechtzeitig zu sichern. Bei anderen Herstellern sei dies nicht der Fall gewesen, so der Analyst gegenüber dem PC Magazine. Wave7 erstelle monatliche Berichte über den US-Mobile-Markt auf der Grundlage von Umfragen bei Einzelhändlern.Der Hauptgrund dafür sei, dass Apple offenbar rechtzeitig und mit enormer Marktmacht Halbleiterkomponenten vorbestellt habe. In den Vereinigten Staaten seien dem Bericht zufolge die Geräte von den Konkurrenten Samsung oder OnePlus aktuell nicht zu haben. Im Gegensatz dazu scheine bei Apple die Versorgung stabil zu sein. Eine Ausnahme gebe es lediglich bei besonders stark nachgefragten Produkten.Diese Situation wirke sich laut J.P. Morgan bereits auf die Marktanteile aus. Samsung habe in den USA den Analysten zufolge bereits Anteile verloren, während der iPhone-Anteil im Juli stabil sei. "Das Unternehmen hat die typischen saisonalen Schwankungen vor dem iPhone-Launch im September umgangen", so J.P. Morgan. Angeführt worden sei diese Entwicklung "von der anhaltenden Widerstandsfähigkeit des iPhone 12 in Kombination mit Lieferproblemen bei Samsung".Anleger dürften gerne hören, dass Apple als einziger Smartphone-Hersteller nicht massiv unter dem Chipmangel leide. "Der Aktionär" bleibe mit Blick auf das starke operative Geschäft weiterhin optimistisch für das Technologieunternehmen.Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt daher weiterhin, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.