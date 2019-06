Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (27.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe es im Handelsstreit hart erwischt. Im Rahmen des G20-Gipfels stehe nun ein weiteres wichtiges Treffen zwischen den USA und China an. Zahlreiche Anleger würden eine Lösung des Konfliktes erwarten - doch was wenn es zu keiner Lösung komme und der Streit sich ausweite? Die Folgen für Apple wären heftig!Allein als die US-Zölle im Mai erhöht worden seien, sei die Aktie von rund 210 auf 175 Dollar abgefallen. Jedoch habe sich die Aktie seither erholt und notiere aktuell bei 200 Dollar. Anleger würden scheinbar auf eine Verbesserung der Situation im Handelsstreit und auf positive Implikationen für den wichtigen Absatzmarkt in Fernost hoffen.Würden sich die beiden Handelsmächte auf dem Gipfel jedoch weiter voneinander entfernen, müssten Anleger mit Konsequenzen rechnen. Es werde in diesem Fall mit Umsatzeinbrüchen zwischen 25 und 30 Prozent auf dem chinesischen Absatzmarkt gerechnet. Heftig für einen Markt, in dem Apple im vergangenen Geschäftsjahr rund 20 Prozent seiner Erlöse eingefahren habe.Eine Erholung aus eigener Kraft werde Apple in China nicht zugetraut. Die Konkurrenten wie Huawei, Xiaomi oder Oppo seien stark, das App-Ökosystem werde von Tencent, Alibaba oder Baidu dominiert und ein schwacher Yuan mache das iPhone teuer.Doch es könnte noch schlimmer kommen, wenn die chinesische Regierung für Apple-Produkte den chinesischen Markt komplett sperre. Analysten von Goldman Sachs würden in diesem Fall mit einem Gewinnrückgang von 29 Prozent rechnen.Im Fokus könnten eher die weltweiten Lieferketten der US-Konzerne stehen - beispielsweise durch eine zusätzliche Belastung durch Sonderzölle. Apple steuere hier jedoch bereits dagegen. Mit dem iPhone-Hersteller Foxconn werde über eine Verlagerung der Produktion gesprochen und bei LCD-Lieferungen werde künftig noch mehr von Japan Display bezogen.Der Handelsstreit sei sicherlich kein Zuckerschlecken für Apple - doch wohl auch ohne ihn wären die China-Umsätze unter Druck. Kurz- und mittelfristig könnte es für die Apple-Aktie damit volatil bleiben. Langfristig sollte der Aufbau eines umfassenden Services-Ökosystems in den USA jedoch das stagnierende iPhone-Geschäft auffangen. Daneben biete das "Project Titan" nach der Übernahme von Drive.ai wieder Kursfantasie.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät langfristig orientierten Anlegern dabeizubleiben. (Analyse vom 27.06.2019)