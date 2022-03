Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am Dienstagabend sei es wieder soweit: Apple halte sein Frühjahrs-Event ab. Erwartet werde eine Neuauflage des iPhones SE, die nächste Version des iPhone Air sowie neue Mac-Modelle mit dem M-Series-Chip. Fans und Anleger könnten damit einige Produktvorstelllungen erwarten, die laut Analyst Dan Ives den "Monster-Produkt-Zyklus" des Tech-Riesen weiter anfeuern werde.Entgegen der aktuellen Lieferkettenproblematik zeige Apple mit den Produktankündigungen, dass man in der Lage sei, die aktuellen Schwierigkeiten auch weiterhin zu umschiffen, so Ives.Fans und Analysten würden im Rahmen des morgigen Produktevents fest damit rechnen, dass Apple eine Neuauflage seines günstigen Einsteiger-Smartphones iPhone SE vorstellen werde. Während sich am Design der Geräte im Vergleich mit dem bisherigen Modell wohl wenig ändern dürfte, könnten sich die Kunden wohl auf allerlei technische Upgrades wie 5G-Unterstützung, einen schnelleren Prozessor und eine bessere Kamera freuen.Vom neuen iPhone SE könnten laut Ives bis zum nächsten Jahr rund 30 Millionen Einheiten zu einem Preis von 399 Dollar verkauft werden. Der niedrige Preis und aktuelle Lieferketten-Checks würden auf eine hohe Nachfrage nach der SE-Neuauflage hinweisen, die zu weiteren Marktanteilsgewinnen führen dürften, so der Wedbush-Analyst.Wie "Der Aktionär" sehe auch Ives die Apple-Aktie als einen sicheren Tech-Hafen in unruhigen Zeiten. Der Verkaufsstopp in Russland dürfte zudem nur Umsatzeinbußen in Höhe von rund zwei Prozent bedeuten.Die Apple-Aktie halte sich aktuell im Vergleich zum Gesamtmarkt relativ stabil. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 07.03.2022)