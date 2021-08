Konsequenterweise bestätigt Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "halten"-Empfehlung für die Apple-Aktie und erhöht gleichzeitig sein Kursziel von USD 132,00 auf USD 148,00. (Analyse vom 12.08.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,92 EUR +1,35% (12.08.2021, 16:39)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,74 EUR +1,22% (12.08.2021, 16:21)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

147,44 USD +1,08% (12.08.2021, 16:24)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Apple habe seinen Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 36,4% auf USD 81,43 Mrd. steigern können und damit die Markterwartungen von USD 73,30 Mrd. bei Weitem geschlagen. Der Bruttogewinn habe sich um 55,4% auf USD 35,26 Mrd. (Konsens: USD 30,46 Mrd.) erhöht, die korrespondierende Bruttomarge habe mit 43,3% um enorme 530 Basispunkte über jener des Vorjahresquartals (38,0%) gelegen und infolge von umfangreichen Kosteneinsparungen habe auch die eigene Guidance (41,5% bis 42,5%) klar übertroffen werden können. Der Nettogewinn habe sich mit +93,2% auf USD 21,74 Mrd. überproportional entwickelt, der Gewinn je Aktie in Höhe von USD 1,30 habe ebenfalls massiv über den Analystenerwartungen von USD 1,01 gelegen.Das Wachstum seiner installierten Basis habe sich zuletzt beschleunigt und in jeder wichtigen Produktkategorie ein Allzeithoch erreicht. Apple halte nun bei mehr als 700 Mio. Subskriptionen über alle Dienste auf dessen Plattform. Das seien um 150 Mio. mehr als noch vor einem Jahr und 4x so viele bezahlte Abonnements wie noch vor vier Jahren.Die iPhone-Umsätze hätten im Juni-Quartal einen Rekord von USD 39,57 Mrd. erreicht (+49,8% gegenüber dem Vorjahresquartal) und damit die Analystenerwartungen von lediglich USD 33,95 Mrd. um beinahe 17% geschlagen. Die iPhone 12-Familie sei weiterhin stark nachgefragt, man sei in jedem geografischen Segment deutlich zweistellig gewachsen mit Rekord-Niveaus in den meisten Ländern. Dank der außerordentlichen Loyalität seiner Kundenbasis und der Stärke seines Ökosystems habe die aktive installierte Basis an iPhones ein neues Allzeithoch erreicht. In den USA zeige die jüngste Verbraucherumfrage von 451 Research eine Kundenzufriedenheit von 97% für die iPhone 12-Familie.Das Segment Wearables, Home und Accessoires (AirPod, HomePod, Apple TV, Apple Watch, Beats Products, iPod touch, Airtags) habe sich ebenfalls sehr stark entwickelt und ein Wachstum von 36,0% im Jahresvergleich auf USD 8,78 Mrd. (Konsens: USD 7,83 Mrd.) erreicht. Das Management habe in seinen Kommentaren v.a. die Apple Watch, Airtags und das Apple TV 4K als positive Treiber hervorgehoben. Der Analyst denke, dass die Apple Watch wahrscheinlich von der Wiedereröffnung der Shops profitiert habe, da die Kunden auch gemäß Apples Erwartungen das Produkt eher kaufen würden, wenn sie es sehen könnten. Auch die Service-Erlöse (u.a. iCloud, App Store, Apple Pay, Apple Care, Apple Music) hätten mit einem Plus von 32,9% auf USD 16,90 Mrd. (Konsens: USD 16,25 Mrd.) glänzen können.In China habe Apple seinen Quartalsumsatz über alle Produktkategorien hinweg mit +58,2% auf USD 14,76 Mrd. stark steigern können, wobei hier die iPhone-Absätze wohl einen entscheidenden Einfluss gehabt hätten (werde von Apple nicht detailliert berichtet).Kürzlich hätten sich 110 seiner Zulieferer Apple ́s Engagement für erneuerbare Energien angeschlossen, gemeinsam würden fast 8 Gigawatt an neuer sauberer Energie ins Netz eingespeist, was dem Äquivalent von 3,4 Mio. weniger fossil betriebener Fahrzeuge pro Jahr entspreche.Apple habe im abgelaufenen Quartal insgesamt USD 29 Mrd. in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden an seine Aktionäre zurückgeführt (+38% vs. Vorjahr).Apple erwarte für das laufende Q4 ein stark zweistelliges Umsatzwachstum bei einer Bruttomarge zwischen 41,5% und 42,5%. Das Umsatzwachstum des Berichtsquartals werde das Unternehmen laut eigener Prognose aber wegen vergleichsweise größerer Lieferengpässe für bestimmte Komponenten (treffe v.a. das iPhone und das iPad), einer Normalisierung des Wachstums seiner Service-Erlöse sowie einer erwarteten unvorteilhaften FX-Entwicklung nicht erreichen.Die Absatzentwicklung beim iPad habe im Berichtsquartal im Zeichen der Knappheit bestimmter Komponenten gestanden, welche trotz großer Kundennachfrage und -akzeptanz (Kundenzufriedenheit von 95% lt. 451 Research) das Umsatzwachstum auf +11,9% begrenzt hätten.Apple habe ein weiteres sehr starkes Quartal gemeldet, das noch besser hätte ausfallen können, wenn es nicht zu erheblichen Lieferproblemen bei Komponenten gekommen wäre. Der Analyst denke, dass die hohe Nachfragedynamik bis zum Ende dieses Jahres aufgrund der ungewöhnlich starken Trends bei iPhone, Mac und iPad anhalten dürfte. Er habe wiederholt auf das Auseinanderklaffen der Bewertung der Aktie mit dem mittelfristigen Wachstumsprofil hingewiesen, was sich zuletzt sogar noch etwas verstärkt habe.Auch wenn die Aktie im Vergleich zur eigenen Historie und auch zu seiner erweiterten Peer Group aktuell eine sehr stolze Bewertung aufweise, sehe der Analyst sie nach unten hin weiter ganz gut abgesichert. Die Performance von Apple habe auf Jahresbasis mit der des NASDAQ 100-Index nicht mehr ganz Schritt halten, eine Entwicklung, die er auch auf Zwölf-Monatssicht so erwarte.