Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

343,85 EUR +0,81% (15.07.2020, 14:07)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

343,80 EUR +2,41% (15.07.2020, 13:51)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

388,23 USD +1,65% (14.07.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im Streit um eine Rekord-Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro von Apple in Irland habe die EU-Kommission eine Schlappe vor Gericht erlitten. Das EU-Gericht in Luxemburg habe die Nachforderung der Kommission aus dem Jahr 2016 annulliert. Die Kommission habe nicht nachweisen können, dass die Steuervereinbarungen von Apple in Irland aus den Jahren 1991 und 2007 eine ungerechtfertigte staatliche Beihilfe dargestellt hätten, wie die Richter am Mittwoch erläutert hätten.Für Apple sei der vorläufige Ausgang des Gerichtsstreits gleich ein doppelter Sieg. Es gehe nicht nur um die Ersparnis von 13 Milliarden Euro, sondern auch um den Ruf des Smartphone-Giganten: Der iPhone-Hersteller wolle nicht als Steuerflüchtling und Trickser dastehen.Die Entscheidung sei allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der Schlusspunkt in dem politisch aufgeladenen Konflikt. Es gelte als sehr wahrscheinlich, dass der Streit in nächster Instanz vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) weitergehe. Die Kommission habe zwei Monate Zeit, Berufung einzulegen.Apple bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: