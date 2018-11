XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (29.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Papier des iPhone-Herstellers habe am Vorabend in den USA deutlich an Wert zulegen können. Die lange erwartete Erholungsrally scheine endlich gestartet zu sein. Nun habe sich ein Apple-Insider mit guten Nachrichten zu Wort gemeldet. Das iPhone, das sich am besten verkauft sei ausgerechnet eines, von dem man es nach den jüngsten Nachrichten am wenigsten erwartet hätte. Die Rede sei vom iPhone XR, dessen Produktionskürzungen zuletzt für eine Reihe von Gewinnwarnungen verantwortlich gemacht worden seien.Wie "Der Aktionär" in den vergangenen Wochen mehrmals betont habe, werde die Bedeutung des iPhone für den operativen Erfolg des US-Konzerns sukzessive abnehmen. Die Apple-Aktie lege vorbörslich kräftig zu. Damit sollte sich die Erholung bei Apple fortsetzen. Ein Schlusskurs über 180 USD wäre gleichbedeutend mit einem frischen Kaufsignal, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2018)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Börsenplätze Apple-Aktie: