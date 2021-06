Hinweis auf Interessenkonflikt:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Bei Apple starte am heutigen Montag ab 19 Uhr deutscher Zeit die jährliche Entwicklerkonferenz WWDC. Apple-Fans und -Entwickler erwarte dabei ein Ausblick auf künftige Funktionen des iPhones und anderen Geräten. Auch die Anleger dürften das Event mit Spannung verfolgen.Branchenbeobachter würden fest damit rechnen, dass der Tech-Riese am Abend iOS 15, die neuste Version des iPhone-Betriebssystems, offiziell vorstellen werde. Darüber hinaus würden nach Medienberichten unter anderem größere Neuerungen für den Webbrowser Safari, Apples Navigations-App Karten und den Chatdienst iMessage erwartet.Traditionell stelle der Konzern bei der WWDC die meist im Herbst verfügbaren neuen Versionen der Betriebssysteme seiner Geräte vor. Diesmal könnte es für Apple-Fans aber auch neue Hardware zu sehen geben. So sollten neue Versionen des MacBooks und überarbeitete AirPods in der Pipeline stecken.Für den Tech-Riesen sei das jährlich stattfindende Event eine wichtige Gelegenheit, einen Einblick in seine Strategie zu geben und zur Entwickler-Community zu halten. Das sei in diesem Jahr besonders wichtig, denn gleich zwei große Themen würden hier für Unruhe sorgen: Die Rechtsstreitigkeiten um Zugang und Gebühren im App Store und die neuen, verschärften Datenschutzregeln, die insbesondere Tech-Rivalen Facebook auf die Barrikaden treiben würden.Wegen der Corona-Pandemie werde die Konferenz im zweiten Jahr in Folge als Online-Event veranstaltet. Die Auftaktveranstaltung am heutigen Montag übertrage Apple per Livestream auf der Events-Website sowie via Apple TV und Youtube. Anschließend gebe es noch bis Freitag (11. Juni) Info-Sessions per Video und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme für den digitalen Austausch zwischen internen und externen Entwicklern."Der Aktionär" bleibt langfristig bullish und bestätigt die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 07.06.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link