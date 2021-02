Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein klarer Kauf.Nach jahrelangen Spekulationen stehe Apple offenbar kurz vor dem Eintritt in den Auto-Markt. Zumindest würden sich die Medienberichte mehren, wonach der Tech-Konzern in Kürze eine entsprechende Partnerschaft festzurren könnte. Die Rechnung einer Analystin zeige, welch enormes Potenzial dort für Apple liege.Bereits am Mittwochfrüh habe die südkoreanische Zeitung DongA Ilbo zunächst ohne Quellenangabe berichtet, dass Apple und die Hyundai-Tochter Kia noch in diesem Monat eine Partnerschaft zum Bau des langerwarteten "Apple Car" schließen könnten. Am späten Mittwochabend habe das auch CNBC gemeldet - allerdings unter Verweis auf "mehrere Quellen", die mit Apples Strategie vertraut seien.Zwar stehe man kurz vor einem Durchbruch, noch sei zwischen den beiden Unternehmen aber keine Übereinkunft geschlossen, berichte einer der Insider. Demnach könnte Apple auch noch einen anderen oder zusätzlichen Autobauer ins Boot holen.Grundsätzlich sehe man bei Apple und Hyundai-Kia aber "einmalige Vorteile", die für eine Zusammenarbeit mit dem jeweils anderen Unternehmen in Sachen "Apple Car" sprächen, würden mit der Angelegenheit vertraute Personen sagen. Apple wolle das Fahrzeug in Nordamerika bauen und die Kontrolle über Hard- und Software haben, die darin zum Einsatz komme - es werde also kein Kia mit Apple-Software.Bei Hyundai-Kia solle vor allem der neue Vorsitzende Euisun Chung die treibende Kraft hinter der Apple-Partnerschaft sein. "Chung hat klar gemacht, das Mobilität die Zukunft des Unternehmens ist", habe ein Insider des Autobauers gegenüber CNBC gesagt. Durch die Kooperation mit Apple erhoffe man sich auch Schub für die eigenen Pläne, denn das "Apple Car" solle elektrisch und vollautonom sein.Der Gesamtmarkt für Smartphones habe ein jährliches Volumen von 500 Milliarden Dollar und Apple komme auf einen Marktanteil von etwa einem Drittel. Im zehn Billionen Dollar schweren Markt für Mobilität bräuchte Apple indes nur zwei Prozent Marktanteil, damit das Auto-Geschäft die Größe der iPhone-Sparte erreicht, so die Expertin.Gerüchte über einen nahenden Deal hätten die Kia-Aktie in Seoul am Mittwoch bereits auf den höchsten Stand seit fast 25 Jahren getrieben und auch die Apple-Aktionäre scheinen langsam auf den Geschmack zu kommen: Nach einem moderaten Minus zu US-Handelsschluss habe die Aktie im nachbörslichen mit einem Plus von zwei Prozent auf die Meldung reagiert.Zwar seien die Auto-Pläne nicht ohne Risiko, sie böten aber eine langfristige Perspektive und würden die starken kurz- und mittelfristigen Aussichten im bisherigen Hardware- und Service-Geschäft ergänzen.Für den "Aktionär" bleibt die Apple-Aktie daher ein Basisinvestment und ein klarer Kauf, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 04.02.2021)