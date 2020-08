Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Hätte es beim US-Konzern in der Vergangenheit nie einen Aktiensplit gegeben, müsste man heute die stolze Summe von rund 24.000 USD für eine Apple-Aktie bezahlen. Am Ende des Monats werde es nun den fünften Aktiensplit geben. Anleger bekämen dann für jede gehaltene Aktie drei weitere Anteilsscheine dazu.Apple wolle mit dem niedrigeren Einstiegspreis u.a. mehr Kleinanleger anlocken, für die der aktuelle Kurs eventuell eine zu hohe finanzielle Hürde darstelle. Der renommierte CNBC-Moderator Jim Cramer unterstütze die Entscheidung von Apple und finde die Idee "erfrischend". Aus seiner Sicht kümmere sich der Konzern mit dem Split "um die kleinen Leute", also v.a. Apple-Kunden, die noch nicht im Unternehmen investiert seien.Betrachte man die vergangenen vier Splits, lasse sich dabei ein Muster herauslesen. Sei eine Apple-Aktie direkt nach dem Aktiensplit gekauft worden, habe die durchschnittliche Kursrendite von 9,5% jährlich deutlich geschlagen werden können. Lasse man den zweiten Split außer Acht, da dieser während der Dotcom-Blase stattgefunden habe, hätten im Durchschnitt knapp 35% Gewinn erzielt werden können.Die Auswertung der vergangenen Splits ergebe zwar nicht genügend Daten, um daraus eine statistische Aussagekraft gewinnen zu können. Dennoch lasse sich ein Muster feststellen, weswegen Anleger immer noch einsteigen könnten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link