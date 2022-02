Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Holding von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, habe am vergangenen Samstag ihre Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr und Quartal vorgelegt. "Der Aktionär" habe berichtet. Im Rahmen des Quartalsberichts sei auch Buffetts jährlicher Aktionärsbrief veröffentlicht worden. Bemerkenswert sei, dass Buffett ein Unternehmen besonders gelobt habe.Die Rede sei von dem Smartphone-Giganten Apple. Buffett habe mitgeteilt, dass Berkshire seine Apple-Anteile im vergangenen Jahr von 5,39 auf 5,55 (gemeint seien Anteile am Gesamtunternehmen) erhöht habe."Dieser Anstieg klingt zwar nicht nach viel. Aber bedenken Sie, dass 2021 nur 0,1 Prozent der Gewinne von Apple 100 Millionen Dollar entsprachen. Dabei haben wir keine Berkshire-Gelder ausgegeben, um unsere Anteile zu steigern. Apples Aktienrückkäufe haben den Job selbst erledigt", so Buffett weiter.Der legendäre Investor habe weiter angeführt, dass Berkshires Anteil am Gesamtgewinn von Apple sich damit auf unglaubliche 5,6 Milliarden Dollar belaufe. Vieles davon habe der Smartphone-Gigant einbehalten und für den Rückkauf von Apple-Aktien verwendet. Das begrüße Buffett ausdrücklich. Rest sei in Form von Dividenden ausgeschüttet, Berkshire habe letztes Jahr 785 Millionen Dollar in Form von Dividenden erhalten.Buffett habe auch den Vorstandschef Tim Cook ausdrücklich gelobt: "Tim Cook ist ein brillanter CEO, der die Nutzer von Apple-Produkten zurecht als seine erste Liebe betrachtet. Zudem profitiert die gesamte Belegschaft von Tims hohen Führungsqualitäten", so Buffett.Sowohl Apple als auch Berkshire Hathaway sind Basisinvestments des "Aktionär", so Emil Jusifov. (Analyse vom 28.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: