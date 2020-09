Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In der Halbleiter-Branche bahne sich eine Mega-Übernahme an: NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422) wolle den Chip-Designer Arm übernehmen. Bei Apple dürfte man den geplanten Zusammenschluss sehr genau beobachten.Von Arm stamme die Grund-Architektur der Chips, die in praktisch allen Smartphones und den weitaus meisten Tablet-Computern verwendet würden. Auch Apple entwickle die Prozessoren für das iPhone auf Basis der Arm-Designs. Die Arm-Architekturen hätten sich in Smartphones gegen Chip-Systeme des Halbleiter-Giganten Intel durchgesetzt - u.a. weil sie deutlich stromsparender arbeiten würden.Jetzt stehe die Technologie auch vor dem Sprung in den PC-Markt: Bei der Entwicklerkonferenz WWDC im Juli habe Apple angekündigt, auch die Mac-Computer künftig mit selbstentwickelten Arm-Prozessoren ausstatten zu wollen - und damit faktisch den Bruch mit Drittanbietern wie AMD, Intel oder eben NVIDIA. Der erste Mac mit einem Arm-Prozessor namens "Apple Silicon" solle noch in diesem Jahr präsentiert werden.Sollte es tatsächlich zur Übernahme von Arm Holdings durch NVIDIA kommen, würden der US-Chiphersteller und der iPhone-Konzern künftig zumindest indirekt verbunden bleiben. Im Geschäft mit Smartphone-Prozessoren würden Apple und NVIDIA sogar noch enger zusammenrücken.An der Börse würden die Übernahmepläne gut ankommen: Die Papiere von NVIDIA und Arm-Eigentümer Softbank würden zu Wochenbeginn über fünf Prozent zulegen. Die Apple-Aktie steige im vorbörslichen US-Handel immerhin gute 1,5 Prozent.Trotz der jüngsten Korrektur stelle Apple für den AKTIONÄR ein Basisinvestment im Tech-Sektor dar. Das Apple-Event am Dienstagabend könnte dabei neue Impulse liefern.Engagierte Anleger sollten bei der Apple-Aktie dabei bleiben. Neueinsteiger können bei Rücksetzern in den Bereich um 116 Dollar (obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals) oder sogar 106 Dollar (GD50) zu attraktiven Kursen kaufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)