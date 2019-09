Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (24.09.2019/ac/a/n)



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lange Zeit habe es als ungewiss gegolten, wie Apple auf die in Kraft tretenden Strafzölle reagieren würde. Dabei sei die Rede von Produktionsverlagerungen raus aus China gewesen. Wie der Konzern gestern bekannt gegeben habe, werde nun das neue Mac Pro im US-Bundesstaat Texas produziert, um den Strafzöllen zu entgehen. Währenddessen bewege sich die Apple-Aktie knapp unter ihrem Allzeithoch.Bereits am Donnerstag habe die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet, dass der iPhone-Hersteller zahlreiche Ausnahmen von den Zusatzzöllen für einzelne Komponenten des Geräts erhalten habe. Dass der Konzern nun den neuen Mac Pro komplett in Texas zusammenbauen möchte, sei eine echte Überraschung. Marktbeobachter hätten zuvor spekuliert, dass das neue Gerät in anderen asiatischen Ländern montiert werden könnte.Laut Apple besitze das neue Produkt mehr als doppelt so viel US-amerikanische Bauteile wie vorherige Modelle. "Der Mac Pro ist das leistungsfähigste Gerät, das Apple jemals gebaut hat und wir sind froh es in Austin zu produzieren", so Apple-CEO Tim Cook in einem Schreiben am Montag.Noch im Juli habe US-Präsident Donald Trump getwittert: "Apple wird keine Ausnahmegenehmigungen für Mac-Pro-Teile aus China erhalten. Stellt sie doch in den USA her, da habt ihr keine Zölle! [ ] Ich habe riesigen Respekt vor Tim Cook und mag ihn sehr. Wir werden eine Lösung finden. Ich denke sie werden eine neue Fabrik in Texas ankündigen."Beim neuen Mac Pro handle es sich um einen High-End-Computer. Der Preis beginne bei 5.999 Dollar.Aktuell fehle der Aktie der entscheidende Impuls, um sich über das alte Allzeithoch bei 233 Dollar zu hieven. Dieser könnte jedoch spätestens mit den Quartalszahlen Ende Oktober kommen.Apple bleibt eine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Nicola Hahn. (Analyse vom 24.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenskonflikte: