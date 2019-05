Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Q1-Zahlen von Apple hätten gezeigt, dass sich die Smartphone-Verkäufe in China hätten verbessern können. Dies bestätige auch der Vorstand des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor. Große Sprünge erwarte Dialog-CEO Jalal Bagherli jedoch nicht - und jetzt komme auch noch der Handelsstreit hinzu. Für Apple werde's düster in China."Wir beobachten in jedem Fall Verschiebungen der Marktanteile zwischen den großen Playern in China", habe Dialog-CEO Jalal Bagherli im Interview mit CNBC gesagt. Dabei sei es weniger der Gesamtmarkt, der wachse, als Player wie Huawei, die deutlich höhere Zuwächse als andere aufweisen würden. "Der adressierbare Markt bleibt zwar groß, aber ich denke nicht, dass irgendwer hier deutliches Wachstum erwarten kann, bis 5G in einem bis ein eineinhalb Jahren neuen Schub gebe." Dennoch habe sich laut Bagherli der Mobile-Markt in China gegen Ende des ersten Quartals verbessert.Die Aussagen der Dialog-CEOs würden sich mit aktuellen Beobachtungen der Marktforscher von Canalys decken. Nur noch drei Prozent sei der chinesische Smartphone-Markt im ersten Quartal geschrumpft. Der negative Trend habe sich damit deutlich verbessert.Die Zahlen würden ebenfalls zeigen, dass Apple im Q1 einen Rückgang von rund 30 Prozent habe verkraften müssen. Den deutlichsten Zugewinn habe Huawei mit knapp 40 Prozent erzielt.Gründe für Apples schwache Verkaufszahlen seien zahlreich: Hoher Preis, kaum technologischen Neuerungen, starke Konkurrenz, ein abgeschottetes Ökosystem und loyale Chinesen, die insbesondere in Zeiten des Handelsstreits heimische Marken bevorzugen würden.Preissenkungen in China hätten dafür gesorgt, dass Apple im Q2 deutlich besser performt habe als im Weihnachtsquartal. Zwar habe Apple damit noch immer eine negative Umsatzentwicklung von minus 22 Prozent in China verzeichnet, aber immerhin besser als um 27 Prozent schrumpfender Erlöse.Für Anleger gelte es nun zu beobachten, wie sich der China-Trend entwickle. Aktuell mache China nur noch 18 Prozent der Umsätze aus und sei damit weniger entscheidend wie das Services-Geschäft in den USA. Doch 2015 - vor dem ersten Umsatz-Rückgang in China - waren es auch einmal 27 Prozent, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zu der Apple-Aktie. (Analyse vom 09.05.2019)