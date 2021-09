Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am Dienstag stehe das Apple-Event mit dem Namen "California Streaming" an und die Experten würden erwarten, dass gleich mehrere neue iPhone-Modelle präsentiert würden. Technisch dürfte sich zwar kaum etwas zu den Vorgängern ändern - dennoch seien die Erwartungen hoch.Neue Kamera, neue Filter und ein bisschen mehr Rechenpower - wirklich große technische Neuerungen seien vom neuen iPhone nicht zu erwarten. Vielmehr sei es die hohe Zahl der alten iPhones, der am Markt für Fantasie sorge.Laut Gene Munster von Loop Ventures seien rund 420 Millionen iPhones im Umlauf, die drei Jahre oder älter seien. Alleine Upgrades dieser alten Telefone dürfte laut Munster ein Wachstum von 40 Prozent im Fiskaljahr 2021 bedeuten.Im nächsten Jahr würden die Wall-Street-Experten ein Wachstum von fünf Prozent und 260 Millionen Einheiten erwarten. Aufgrund des großen Pools an alten iPhones schätze Loop Ventures Apple hier jedoch noch stärker ein und sehe gute Chancen, dass die Analysten-Erwartungen übertroffen werden könnten.Der Aufwärtstrend der Apple-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten habe gezeigt, was für Anleger aktuell im Fokus stehe: Die starken Geschäfte rund um den laufenden 5G-Superzyklus. Sei das Wachstum von den Analysten tatsächlich zu konservativ abgeschätzt worden, sei eine Fortsetzung des jüngsten Trends wahrscheinlich. Bleiben die iPhone-Erlöse in H2 hinter den Schätzungen zurück - beispielsweise wegen Problemen in den Lieferketten - sollten die Anleger sich anschnallen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link