Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

102,20 EUR -0,58% (29.03.2021, 08:51)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

102,08 EUR +0,12% (26.03.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

121,21 EUR +0,51% (26.03.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Bodenbildung? - ChartanalyseDie Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) befinden sich seit dem Verlaufshoch bei USD 145,09 vom 25. Januar in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei zunächst der 10er EMA nachhaltig unterschritten und damit eine neue Abwärtsbewegung angedeutet worden. Die folgende Aufwärtsbewegung sei dann Anfang Februar leicht über dem10er EMA ausgelaufen, was ein weiteres Signal für eine neue längere Abwärtsbewegung gewesen sei. Am 17. Februar sei dann auch der Bruch unter den 50er EMA bei USD 131,00 gefolgt, womit ein weiteres Schwächesignal generiert worden sei. Die Aktien von Apple seien in der Folge auch unter Druck gekommen und im bisherigen Verlaufstief bis auf USD 116,21 am 09. März abgesackt. Die folgende Aufwärtsbewegung sei erneut leicht über dem 10er EMA ausgelaufen und habe im Verlaufshoch USD 117,22 und damit den 50er EMA erreicht.Ausblick: Der Abwärtstrend sei bei den Aktien von Apple weiterhin klar intakt, die aktuelle Aufwärtsbewegung als Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend einzustufen.Die Short-Szenarien: Die Aktien von App würden die Abwärtsdynamik der Vortage fortsetzen und weitgehend unter dem 10er EMA bleiben. In einer neuen Abwärtswelle könnte dann das Verlaufstief bei USD 116,21 dem Trend folgend nach unten durchbrochen und zunächst der 200er EMA bei USD 114,87 angelaufen werden. Komme es zum Kursrutsch unter den 200er EMA, würde sich die Lage auch langfristig weiter eintrüben und wohl ein Kursrückgang bis zum 50er EMA im Wochenchart bei USD 110,80 erfolgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: