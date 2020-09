Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie des wertvollsten Unternehmens der Welt habe im Verlauf des gestrigen Handels deutlich abgegeben. In der Spitze habe das Papier des iPhone-Riesen rund 7% verloren. Schaue man sich die Entwicklung der Apple-Aktie im Jahresverlauf an, sei das gestrige Kursminus nicht mehr als ein gesunder Rücksetzer.In der Tat könnten die Apple-Bullen stolz auf eine unglaubliche Rally zurückblicken. Seit Jahresanfang betrage das Kursplus trotz des jüngsten Rücksetzers rund 70%. Seit dem Corona-Tief habe die Performance in der Spitze sogar ganze 160% betragen. Für ein Unternehmen in dieser Größenordung - Apples Marktkapitalisierung beträgt 2,06 Bio. USD - sei so ein schneller Kursanstieg schlicht sensationell.Der Anteilschein von Apple werde mit einem 2021er-KGV von 31 bewertet. Damit erscheine das Papier zwar gemessen am KGV-Durchschnitt im Zehnjahreszeitraum (15,7) teuer, schaue man sich allerdings den historischen KGV-Chart an, dann sei die Apple-Aktie in der Vergangenheit sogar auf viel höhere Bewertungen gekommen - wie z.B. zu Beginn der Jahrtausendwende.Zudem werde die hohe Bewertung durch die allgemeine Marktsituation und die expansive Geldpolitik der Notenbanken begründet - man finde fast kein erfolgreiches, börsengelistetes Tech-Unternehmen, welches gemessen an herkömmlichen fundamentalen Kriterien günstig erscheine.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.