Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

123,04 EUR -1,17% (20.09.2021, 12:03)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

123,06 EUR -1,33% (20.09.2021, 11:47)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,06 USD -1,83% (17.09.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In der Nacht auf Montag seien in Los Angeles die 73. Emmy Awards verliehen worden. Auch Apple sei ein Achtungserfolg gelungen. Mit der Comedyserie "Ted Lasso", die vom US-Konzern produziert und exklusiv über den konzerneigenen Streamingdienst AppleTV+ ausgestrahlt werde, habe der Tech-Riese gleich sieben der begehrten Fernsehpreise abgeräumt. Nach der Netflix-Serien "The Crown", die elf Emmys gewonnen habe, sei "Ted Lasso" damit der zweitgrößte Gewinner des Abends gewesen.Apple habe den Streaming-Boom lange verschlafen und sei mit TV+ erst vor rund zwei Jahren in das Rennen um die Gunst der Zuschauer eingestiegen. Mit "Ted Lasso" sei dem Konzern jedoch direkt ein Megahit gelungen, der besonders in den wichtigen Kategorien abgeräumt habe.Für die Aktionäre von Apple gebe es zu Wochenbeginn aber weniger Grund zur Freude: Im schwachen Gesamtmarkt notiere die Aktie am Montagvormittag rund 1% tiefer und auch im vorbörslichen US-Handel zeichne sich ein schwächerer Start ab. An den guten langfristigen Aussichten ändere sich dadurch jedoch nichts. Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link