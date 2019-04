Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (17.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple gehe nichts über das iPhone. Doch das Flaggschiff-Produkt habe technologisch hinter die Konkurrenz zurückzufallen gedroht, da ein starker Zulieferer für 5G-Chips gefehlt habe. Apple habe daher die bittere Pille geschluckt, überraschend den Patentstreit mit QUALCOMM beigelegt und eine neue Patentvereinbarung geschlossen.Apple und der Chipkonzern QUALCOMM hätten ihren Patentstreit nach mehr als zwei Jahren beigelegt. Alle gegenseitigen Klagen würden fallengelassen, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten würden. Apple werde eine Zahlung an QUALCOMM leisten, habe es geheißen. Der Betrag sei nicht genannt worden.Die Einigung sei überraschend gekommen, mitten in einem gerade eröffneten großen Prozess in Kalifornien, dem eine entscheidende Rolle in dem Streit zugeschrieben worden sei.Apple habe QUALCOMM vorgeworfen, zu hohe Lizenzgebühren für seine Patente zu verlangen und unfairen Wettbewerb zu betreiben. So habe sich der Chip-Hersteller geweigert, Konkurrenten wie Intel Patentlizenzen zu gewähren. QUALCOMM habe mit dem Vorwurf gekontert, in Apple-Geräten werde von dem Konzern erfundene Technik ohne Patentlizenz genutzt.Der Streit sei eine spürbare Belastung für QUALCOMM gewesen. Die Auftragsfertiger von Apple hätten bereits 2017 ihre Zahlungen an den Chipkonzern eingestellt. QUALCOMM habe die dadurch entgangenen Einnahmen samt Zinsen auf sieben Milliarden Dollar beziffert.Mit der Beilegung des Patentstreits sichere sich Apple den Zugriff auf neue 5G-Chips. Hier habe der iPhone-Konzern den technologischen Anschluss zu verlieren gedroht, da Zulieferer Intel mit Entwicklungs-Problemen zu kämpfen habe und Konkurrent Samsung nicht an Apple liefere.Apple erhalte damit wieder Zugriff auf die Chips des Technologieführers und könne wohl 2020 ein 5G-fähiges iPhone auf den Markt bringen. Das sorge für Erleichterung unter den Apple-Anlegern. Die Apple-Aktie könne sich aufgrund der noch unbekannten Höhe der Vergleichszahlung jedoch kaum bewegen.Hier bleibt abzuwarten wie viel Apple an QUALCOMM zahlen muss, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.04.2019)Mit Material von dpaAFX