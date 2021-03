Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

101,68 EUR +1,11% (11.03.2021, 20:05)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

102,44 EUR +1,47% (11.03.2021, 17:44)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

121,9299 USD +1,63% (11.03.2021, 19:51)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" hält an seiner Kaufempfehlung für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) weiterhin fest.Spätestens seit Ende 2020 brodele die Gerüchteküche, ob, wann und mit wem Apple ein autonomes E-Auto bauen könnte. Toyota -Chef, Akio Toyoda, würde den Schritt grundsätzlich begrüßen - hab aber auch eine Warnung in Richtung Apple ausgesprochen.Um ins Autogeschäft einzusteigen, benötige man weit mehr als nur die Technologie, um die Fahrzeuge zu produzieren. "Mit dem technischen Know-how kann jeder ein Auto bauen, aber wenn man ein Auto auf den Markt bringt, sollte man sich darauf gefasst machen, 40 Jahre lang auf die Kunden und den Wandel im Markt reagieren zu müssen", habe Toyoda bei einer Branchenveranstaltung am Donnerstag gesagt.Der Toyota-Chef meine damit, dass Autobauer den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge abdecken müssten - von der Beschaffung der Rohstoffe für den Bau über die Wartung bis zum Verschrotten am Ende der Nutzungszeit, die mitunter Jahrzehnte dauern könne.Solange sich Tech-Konzerne wie Apple daran beteiligen würden, begrüße er Neulinge in der Branche, denn: "Wenn Technologieunternehmen in die Autoindustrie einsteigen wollen, bedeutet das, dass sie eine Zukunft hat und die Kunden mehr Auswahl haben."Bei seiner Rede schwinge jedoch die Angst mit, dass Apple nicht nur den Bau der Fahrzeuge an Partner oder Zulieferer aus der Auto-Branche outsourcen könnte, sondern auch die weniger beliebten Aufgaben wie Wartungsarbeiten und Rückrufe sowie die langfristige Haftungsfragen.Die Aussagen des Toyota-Chefs würden zeigen, dass man sich in der Branche bereits sehr genau mit einem möglichen Einstieg von Apple auseinander setze. Allerdings dürften noch Jahre vergehen, bis der Tech-Riese tatsächlich die erste Fahrzeuge auf die Straße bringe. Spannend sei das Thema aber trotzdem, denn der Mobilitätsmarkt sei um ein Vielfaches größer als beispielsweise der Markt für Smartphones.Auch wenn es sich dabei aktuell um Spekulationen und Zukunftsmusik handle, sollten Anleger die Auto-Pläne also nicht ignorieren. Sie würden eine langfristige Wachstumsperspektive bieten, welche die starken kurz- und mittelfristigen Aussichten von Apple sehr gut ergänzen würden."Der Aktionär" bleibt in jedem Fall bullish und rät weiterhin zum Kauf der Apple-Aktie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: