Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach der Namensänderung von Facebook sei das Metaverse in aller Munde und habe bei den Aktien von Microsoft, HTC, NVIDIA, Roblox oder Unity Software für zusätzliche Fantasie gesorgt. Doch auch bei Apple dürfte es bald spannend im Metaverse werden.Laut dem bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo sei der US-Konzern auf dem besten Wege, bereits Ende 2022 ein eigenes Headset auf den Markt zu bringen, das sowohl Augmented- als auch Virtual-Reality-Funktionen unterstütze.Das Gerät solle mit zwei Prozessoren ausgestattet sein. Einem weniger leistungsstarken Chip, der die Steuerung der Sensoren übernehmen solle, und einem High-End-Prozessor, der ein ähnliches Design und eine vergleichbare Leistung wie Apples M1-Chip aufweise, der aktuell in den Macs und MacBooks zum Einsatz komme.Das Headset solle laut dem Analysten vom iPhone oder Mac unabhängig sein, aber gleichzeitig eine Vielzahl an bekannten Mobile- oder Desktop-Funktionen bieten. Zudem glaube Kuo, dass Apple mit dem Headset das Ziel anstrebe, in einem Jahrzehnt das iPhone wie man es heute kenne zu ersetzen.Der VR/AR-Markt weise attraktive Langfrist-Aussichten auf und liefere Apple-Anlegern zusätzliches Zukunftspotenzial. DER AKTIONÄR rate daher unverändert, der Apple-Aktie treu zu bleiben. Denn auch wenn das US-Papier deutlich teurer geworden ist und nun mit einem 22er-KGV von 28 gehandelt wird, dürften ein erfolgreiches Apple-Car oder Apple-Headset die höhere Bewertung leicht rechtfertigen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link