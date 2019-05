Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

182,14 EUR -0,27% (08.05.2019, 10:26)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

182,30 EUR +0,52% (08.05.2019, 10:43)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

202,86 USD (07.05.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (08.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dass Apple Milliarden an Cash angehäuft habe, sei bekannt. Allerdings sei man bislang davon ausgegangen, dass der Konzern das Geld vor allem für Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe ausgebe. Doch in einem Interview überrasche CEO Tim Cook mit Aussagen dazu, wofür er und sein Team noch regelmäßig in die Kasse greifen würden."Wir übernehmen alles, was wir brauchen, was passen könnte und strategisch Sinn ergibt", habe der Apple-Chef im Gespräch mit CNBC gesagt. "Deswegen kaufen wir alle zwei, drei Wochen ein Unternehmen." Allein im vergangenen halben Jahr habe Apple demnach 20 bis 25 Betriebe übernommen.Während der Markt auf große Übernahmen warte, verstärke sich Apple also bereits regelmäßig. Ohne dabei viel Aufmerksamkeit zu verursachen. Es handle sich um kleine Unternehmen, deren Übernahme man nicht ankündige, erkläre Cook. Hauptsächlich suche man nach Talent und intellektuellem Eigentum.Beim iPhone-Konzern kämen die Investitionen in die Zukunft nicht zu kurz. Das chronische Übernahme-Fieber sei gesund: Auch Mini-Unternehmen könnten eine wichtige Rolle für Apple spielen. Immerhin gebe es gerade bei den Kleinen oft besonders viel Wachstumspotenzial. Und der Tech-Riese könne sich die Übernahmen leisten. Mehr als 200 Milliarden Dollar seien in der Kasse.Die Apple-Aktie befindet sich im Aufwärtstrend und bleibt attraktiv bewertet, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.