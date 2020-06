Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

289,85 EUR +1,88% (05.06.2020, 17:08)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

289,50 EUR +1,24% (05.06.2020, 16:53)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

327,85 USD +1,72% (05.06.2020, 16:54)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple laufe es rund. Von seinem coronabedingten Tief habe sich der US-Titel prächtig erholt. Aktuell bewege sich die Apple-Aktie in Richtung Allzeithoch. Rückenwind bekomme Apple dabei von positiven Analysteneinschätzungen. Finanzprofis würden damit rechnen, dass der Konzern sein Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft habe.Wedbush hebe das Kursziel von 350 auf 375 Dollar an und belasse das Votum auf "outperform". Zur Begründung habe es geheißen, dass Apple überproportional vom Wachstum des 5G-Standards für Mobilfunknetze profitieren werde. Zudem überzeuge das Wachstum im Servicebereich. Die Analysten würden erwarten, dass sich der Lebenszyklus von 350 Millionen iPhones dem Ende neige. Der Bedarf für neue Modelle dürfte also vorhanden sein.Evercore ISI gehe einen Schritt weiter. Das Analysehaus rechne damit, dass Apple 2 Billionen Dollar Börsenwert im Jahr 2024 erreichen werde. Derzeit betrage die Marktkapitalisierung bei einem Kurs von 322 Dollar 1,4 Milliarden Dollar. Ausgehend vom gegenwärtigen Niveau müsste der Kurs auf 460 Dollar steigen, um die 2-Billionen-Dollar-Grenze zu überschreiten. Das entspreche einem Kurspotenzial von rund 40 Prozent.Evercore schätze, dass einer der Treiber das starke Wachstum der Wearables und Dienstleistungen sein werde. Die Umsätze mit Wearables und der Servicesparte sollten in den nächsten vier Jahren die 60 Milliarden bzw. 100 Milliarden Dollar überschreiten. Zum Vergleich: 2019 habe Apple mit Wearables 21 Milliarden Dollar und mit Services 46 Milliarden Dollar erzielt.Für den AKTIONÄR gehöre die Apple-Aktie zu den Basisinvestments und bleibe weiterhin ein Kauf. (Analyse vom 05.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link