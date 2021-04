Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

111,74 EUR -0,16% (19.04.2021, 10:07)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

111,88 EUR +0,18% (19.04.2021, 09:52)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

134,16 EUR -0,25% (16.04.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wie jedes Jahr starte der US-Konzern das neue Jahr mit der Vorstellung neuer Produkte im Frühling. Und bereits am Dienstag sei es wieder soweit: Apple habe zu einem Online-Event geladen. Auf dem virtuell stattfindenden Event dürfte zwar kein neues iPhone angekündigt werden, doch Experten würden eine neue Generation des iPad-Pro mit einem 12,9 Zoll Mini-LED-Display erwarten, das ebenfalls auf eine Version des neues M1-Chips setze. Zudem könnten die redesignten iMacs vorgestellt werden. Auch die seit Jahren erwarteten Airtags könnten zum Frühlings-Event erstmals offiziell gezeigt werden. Die Objekt-Tracker dürften nicht größer als eine Geldmünze sein und könnten z.B. am Schlüsselanhänger befestigt werden.Für die Apple-Aktie dürfte eine reine Produktvorstellung jedoch kaum zusätzliche Impulse liefern. Der US-Konzern sei aber im Rahmen seiner Events auch immer mal wieder für eine Überraschung gut gewesen. Um den noch jungen Aufwärtstrend seit Anfang April weiterzuführen, müsste die Apple-Aktie aktuell den Widerstand bei 135 USD überwinden. Nächstes Ziel wäre dann das Rekordhoch von Ende Januar bei 144,87 USD.Nach einem schwachen Februar und einem verhaltenen März habe die Apple-Aktie im April das Potenzial, wieder neue Rekordhochs erklimmen. Das Frühlings-Event und die Quartalszahlen am 28. April könnten hier entscheidende Impulse liefern. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: