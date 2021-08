Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie vom Tech-Giganten Apple hole zum Wochenausklang neuen Schwung. Der Titel sei am gestrigen Donnerstag nach der Salesforce-Aktie der größte Tagesgewinner im Dow Jones gewesen. Der Kurs klettere damit nahe an einen entscheidenden Widerstand. Fliege hier schon bald der Deckel weg?Der Dow Jones sei am gestrigen Donnerstag den dritten Tag in Folge auf ein neues Rekordhoch (35.510,77 Punkte) geklettert, dafür habe ein magerer Zugewinn von 0,1 Prozent ausgereicht. Besonders zwei Aktien hätten dem Index zu dem neuen Höchststand verholfen: Salesforce und Apple. Beide hätten über zwei Prozent fester geschlossen.Durch den starken Anstieg bei der Apple-Aktie helle sich das ohnehin bullishe Chartbild weiter auf. Die Kursbewegungen hätten in den vergangenen vier Wochen ein sogenanntes steigendes Dreieck geformt. Diese Chartformation werde in der Regel nach oben aufgelöst. Der Titel notiere nach dem gestrigen Anstieg nahe dem Allzeithoch bei 150 Dollar.Momentan sehe alles nach einem Break über das aktuelle Hoch aus - der Countdown laufe und neue Höchststände seien nur eine Frage der Zeit. Der Trend sei stark ausgeprägt, fundamental stehe Apple bestens da und nun hätten sich auch noch einige Analysten positiv zu Wort gemeldet, denn die iPhone-Nachfrage in China habe sich besser als erwartet entwickelt.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen und Neueinsteiger können weiterhin zugreifen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Das aktuelle Kursziel liege bei 165 Euro und der Stopp werde bei 95,50 Euro platziert. (Analyse vom 13.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: