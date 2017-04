Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

132,86 Euro +0,02% (18.04.2017, 11:34)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 141,83 +0,55% (17.04.2017, 22:14)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (18.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie bleibt kaufenswert! Wieder eine Menge Fantasie im Markt - AktienanalyseFür Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) kaufenswert.Apple habe eine Lizenz zum Testen von selbstfahrenden Autos in Kalifornien beantragt und bekommen. Es schüre natürlich wieder eine Menge Fantasie. Das Thema "autonomes Auto" scheine erfolgreich zu verlaufen, sonst hätte man diese Lizenz nicht beantragt. Die Apple-Aktie sei aufgrund des schwachen Gesamtmarktes in den letzten Tagen etwas schwächer gewesen. Anleger sollten nun Konsolidierungen zum Kauf nutzen. Der Aktienprofi gehe davon aus, dass die Apple-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetze. Optimal wären Kurse um 120 bis 125 Euro. Der Börsenexperte glaube an solche Kurse aber eher nicht.Die Apple-Aktie bleibt grundsätzlich kaufenswert, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.04.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:132,95 Euro -0,71% (18.04.2017, 11:20)