Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

184,50 EUR +0,21% (26.08.2019, 09:47)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

184,36 EUR +1,54% (26.08.2019, 10:04)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

202,64 USD (23.08.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (26.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe es im Handelsstreit wieder einmal heftig erwischt. Nachdem US-Präsident Donald Trump eine weitere Erhöhung der Strafzölle angekündigt habe, sei die Apple-Aktie am Freitagabend 4,5 Prozent nach unten gekracht. Die weitere Eskalation mache es für den US-Konzern immer unwahrscheinlicher, das China-Wachstum wieder anzutreiben.Die chinesische Wirtschaft wachse aktuell zwar noch 6,2 Prozent, doch die Apple-Führung nehme das schwächere Wirtschaftswachstum gerne als Ausrede für das schwache Abschneiden im Reich der Mitte. Tatsächlich würden die lokale Konkurrenz und die Sättigung des Smartphone-Marktes mehr zu Apples-Absatzschwäche beitragen.Apples Verkäufe in China seien in Q3 2019 nur 4,1 geschrumpft. Deutlich besser als Q2, in dem die Absätze noch 22 Prozent zurückgegangen seien. Die Stabilisierung des Umsatzes sei jedoch insbesondere auf teure Aktionsangebote zurückzuführen, welche sich auf die Margen durchschlagen würden.Mit den zusätzlichen US-Zöllen und dem schwachen Yuan drohe jedoch nun die Bruttomarge weiter zu sinken. Allein die Zölle in Höhe von 15 Prozent dürften die Marge über zwei Prozent senken.Die Apple-Aktie bleibt im Handelsstreit volatil - und damit aktuell nur etwas für langfristige Anleger, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.