Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 135,51 +0,36% (15.02.2017, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Aufgrund verschiedener positiver Weichenstellungen hätten die Analysten die Apple-Aktie im Sommer 2016 mehrfach beleuchtet. Zuletzt hätten sie am 16. September das Langfristkursziel in Form des Allzeithochs vom April 2015 bei 134,54 USD ins Feld geführt. Diese Zielmarke sei mittlerweile überwunden worden. Damit entstehe eines der besten Signale der technischen Analyse, zumal der trendfolgende MACD für zusätzlichen Rückenwind sorge.Für Bemerkenswert würden die Analysten aktuell zudem die jüngst auf Monatsbasis ausgeprägte Aufwärtskurslücke bei 122,44/127,08 USD halten. Im Monatschart kämen solche Gaps äußerst selten vor - umso höher sei deren Bedeutung einzuschätzen. Im "uncharted territory" helfe die 138,2%-Fibonnaci-Projektion (151,76 USD) des Korrekturimpulses von April 2015 (134,54 USD) bis Mai 2016 (89,47 USD) bei der Ermittlung eines neuen Anlaufziels. Derzeit mahne alleine der überkaufte Zustand der Slow-Stochastik zur Vorsicht. Deshalb sollten Anleger den Stopp für strategische Positionen auf das Niveau der o. g. Kurslücke nachziehen, die bestens mit dem Hoch vom November 2015 (123,82 USD) harmoniere. (Analyse vom 16.02.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:127,60 Euro -0,08% (16.02.2017, 09:18)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:127,80 Euro 0,00% (16.02.2017, 09:28)