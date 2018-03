Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,87 Euro -0,38% (13.03.2018, 17:55)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 182,01 +0,16% (13.03.2018, 17:57)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(13.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse des Analysten Wamsi Mohan von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Analyst Wamsi Mohan vom Investmenthaus BofA Merrill Lynch Research seine Kaufempfehlung für die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research weisen darauf hin, dass es bei Apple Inc. in der zuletzt veröffentlichten Liste der Top 200-Zulieferern 28 Neuzugänge gibt.Zu den neuen Firmen die Apple beliefern würden, gehören: Advanced International Multitech Co., Ltd., Amkor Technology Inc., BOE Technology Group Co., Ltd., Cox on Precise Industrial Co., Ltd., FIT Hon Teng Ltd., HengMingDa Wrapper Co., Ltd., Jarlly tec Co., Ltd., Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd., JX Nippon Mining & Metals Corp., Kinsus Interconnect Technology Corp., Koch Industries Inc., MYS Group Co., Ltd., Nishoku Technology Inc., Nisshin Steel Co., Ltd., Pai Shing International Ltd., Platinum Optics Technology Inc., POSCO SiTime Corp., Renesas Electronics Corp. Silicon Works Co., Ltd., Seiko Advance Ltd., Shandong Innovation Group, Stora Enso, ThreeBond Group, Toda Kogy o Corp., Volex Plc., Wickeder Group und Ying Shing Enterprises Ltd.Analyst Wamsi Mohan halt am Kursziel für die Apple-Aktie von 220,00 USD fest,Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:146,95 Euro -0,45% (13.03.2018, 17:35)