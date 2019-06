Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit auptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (04.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple wolle seine Geräte mit zahlreichen neuen Funktionen attraktiver für die Nutzer machen. Unter anderem werde man auf dem iPhone künftig Videos umdrehen und mit Farbfiltern bearbeiten können. Die Computer-Uhr Apple Watch werde unabhängiger vom iPhone und damit auch interessanter für Nutzer von Android-Smartphones. Die iPad-Tablets bekämen erstmals ein eigenes Betriebssystem, das sie stärker wie einen vollwertigen PC-Ersatz nutzen lasse. Außerdem habe Apple am Montag nach Jahren wieder einen neuen Hochleistungscomputer der Mac-Pro-Reihe vorgestellt, der für professionelle Nutzer mit sehr hohen technischen Anforderungen gedacht sei.Einen Fokus habe Apple zum Start seiner Entwicklerkonferenz WWDC in San Jose auf den Datenschutz gesetzt. So bekämen Nutzer die Möglichkeit, ihren Aufenthaltsort auch nur einmal mit einer App zu teilen - bisher könne man nur der permanenten Nutzung von Ortsdaten bei aktiver Anwendung zustimmen. Wenn eine App versuche, zu schummeln und trotzdem den Aufenthaltsort abzurufen, bekomme der Nutzer eine Warnmeldung.Auf dem iPhone, dem wichtigsten Apple-Produkt, werde unter anderem auch die Karten-App verbessert. Zunächst in den USA bekämen Nutzer die Möglichkeit, sich dreidimensionale Straßen-Ansichten anzusehen. Es sei so etwas wie Googles Street View in 3D.Das neue iPad-Betriebssystem vereinfache unter anderem die Arbeit mit mehreren Apps gleichzeitig sowie die Textverarbeitung. Erstmals könne man auch USB-Sticks und Kameras an die Apple-Tablets anschließen. Entwickler hätten in Vorab-Versionen von iPadOS zudem die erstmalige Unterstützung einer Computermaus gefunden.Fast zeitgleich zur Präsentation bei der Eröffnung der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC seien Pläne von US-Behörden und Kongressabgeordneten bekannt geworden, die Macht der großen amerikanischen Tech-Konzerne stärker unter die Lupe zu nehmen.In den USA mache sich parteiübergreifend ein Gefühl breit, dass bei Technologieriesen wie Apple oder Google zu viel Macht und Einfluss bei zu wenig Regulierung gebündelt sein könnten. Apple speziell werde vom Musikdienst Spotify und in einer Verbraucherklage vorgeworfen, als Betreiber des App Stores für das iPhone sich selbst einen Vorteil zu verschaffen.Die Aktie von Apple habe daraufhin weitere Verluste einstecken müssen. Allerdings habe sich der gesamte Tech-Sektor nach dieser Meldung sehr schwach gezeigt. Die Apple-Aktie sei am Ende mit einem Minus von gut einem Prozent auf 173,30 Dollar aus dem Handel gegangen. Die Aktie von Apple sei nach der jüngsten Korrektur und dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie charttechnisch angeschlagen.Langsam könnten sich allerdings antizyklische Einstiegschancen ergeben. Im derzeitigen Umfeld ist die Aktie aber nur etwas für risikobewusste Trader, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2019)Mit Material von dpa-AFX