Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach dem Produktionsstopp aufgrund des Corona-Lockdowns im südchinesischen Shenzhen habe der Apple-Partner Foxconn den Betrieb in der iPhone-Fertigungsstätte in der Metropole teilweise wieder aufgenommen. Die Apple-Aktie reagiere im frühen US-Handel positiv und notiere fast zwei Prozent im Plus.Wie das taiwanische Mutterhaus Hon Hai am Mittwoch bekannt gegeben habe, seien für Beschäftigte "geschlossene Kreisläufe" geschaffen worden, da Wohnheime auf dem Gelände liegen würden. So sei es möglich, einen Teil der Produktion wieder aufzunehmen. Das Unternehmen folge damit den Vorgaben der Behörden.Die Regierung der Stadt habe am Sonntag einen einwöchigen Lockdown verhängt, währenddessen auch alle 17 Millionen Bewohner getestet werden sollten. Bei der schlimmsten Corona-Welle in China seit dem Beginn der Pandemie vor gut zwei Jahren seien am Mittwoch wieder rund 3000 neue Infektionen gemeldet worden, der größte Teil in der Provinz Jilin in Nordostchina. In Shenzhen habe es 92 neue lokale Infektionen gegeben.Bereits gestern habe der Bank-of-America-Analyst Wamsi Mohan geschrieben, dass die Schließung der Fabriken in Shenzhen verkraftbar sei. Apple und sein Zulieferer Foxconn hätten die Möglichkeit, die Produktion kurzfristig in andere Gebiete zu verlagern, sofern die Dauer der Schließung nicht deutlich länger ausfalle als die zunächst angesetzte Wochenfrist, so Mohan.Apple bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link