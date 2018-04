Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

136,66 Euro +1,28% (23.04.2018, 14:01)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 167,70 +0,89% (23.04.2018, 14:11, vorbörslich)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit auptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(23.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst T. Michael Walkley von Canaccord Genuity:Aktienanalyst T. Michael Walkley von Canaccord Genuity bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads.Die Analysten von Canaccord Genuity gehen auf Basis ihrer US-Umfragen davon aus, dass der iPhone-Absatz im Vorfeld der Einführung neuer Modelle nur schleppend verläuft.Analyst T. Michael Walkley geht davon aus, dass Apple Inc. um eine Bereinigung der Lagerbestände bemüht sein wird. Eine Verlassen des Apple-Ökosystems und eine Abwanderung zu Android sei eher nicht anzunehmen. Apple dürfte den Anteil im Premium-Smartphone-Segment weiter ausbauen.Die Analysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Apple- Aktienanalyse das Votum "buy" sowie das Kursziel von 200,00 USD.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:137,00 Euro +0,96% (23.04.2018, 13:42)