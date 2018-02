XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (20.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone- und iPad-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der OLED-Display-Hersteller Samsung müsse sich anscheinend mit einer geringeren Nachfrage auseinandersetzen. Wie die japanische Zeitung "Nikkei" berichte, habe das Unternehmen ursprünglich bis zu 50 Mio. Displays für das Top-iPhone von Apple produzieren wollen. In der Produktionsstätte sollten jetzt nur 20 Mio. Exemplare im in Q1 vom Band gehen. Vorerst gelte: Ruhe bewahren.Die Apple-Aktionäre müssten sich regelmäßig mit negativen Berichten gerade aus Asien herumärgern. Ferner habe der Konzern schon im Rahmen der Zahlen zum Weihnachtsquartal 2017 Aussagen zu den ersten drei Monaten getroffen und einen Ausblick unter den Erwartungen präsentiert. Für Q2/2018 (Januar bis März) erwarte Apple ein Umsatz zwischen 60 und 62 Mrd. USD, Analysten hätten mit 65 Mrd. USD gerechnet. Apple habe Investoren also bereits auf einen schwächeren Jahresstart vorbereitet.Auch wenn die hohen Erwartungen an das iPhone X nicht gänzlich erfüllt werden können und der große Superzyklus ausbleiben sollte: Das Wertpapier bleibe wegen der niedrigen Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 15 für 2018 attraktiv bewertet. Ferner sitze CEO Tim Cook auf Cashreserven von satten 285 Mrd. USD (stand Ende 2017) im Vergleich zu einer Marktkapitalisierung von 870 Mrd. USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: